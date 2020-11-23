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Женщина погибла из-за посещения общественного туалета
Женщина погибла из-за посещения общественного туалета
Жительница Мумбаи погибла при обрушении стены общественного туалета, сообщило местное издание Hindustan Times. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T23:41
2020-11-23T23:55
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Жительница Мумбаи погибла при обрушении стены общественного туалета, сообщило местное издание Hindustan Times.По заявлению отделения муниципалитета, в санузлах проводились ремонтные работы из-за их аварийного состояния. Жители района продолжали пользоваться туалетами несмотря на то, что часть из них на момент трагедии была снесена рабочими.Отмечается, что стена обрушилась в тот момент, когда женщина решила воспользоваться уборной. Ее извлекли из-под завалов и доставили в больницу, однако вскоре после госпитализации она скончалась.Как сообщил изданию один из местных жителей, его соседям приходится использовать аварийные постройки, так как в их районе больше нет общественных туалетов.
https://ria.ru/20201114/indiya-1584499774.html
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индия, мумбаи, в мире

Женщина погибла из-за посещения общественного туалета

23:41 23.11.2020 (обновлено: 23:55 23.11.2020)
 
© AP Photo / Wong Maye-EКареты скорой помощи в Индии
Кареты скорой помощи в Индии - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© AP Photo / Wong Maye-E
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Жительница Мумбаи погибла при обрушении стены общественного туалета, сообщило местное издание Hindustan Times.
По заявлению отделения муниципалитета, в санузлах проводились ремонтные работы из-за их аварийного состояния. Жители района продолжали пользоваться туалетами несмотря на то, что часть из них на момент трагедии была снесена рабочими.
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Отмечается, что стена обрушилась в тот момент, когда женщина решила воспользоваться уборной. Ее извлекли из-под завалов и доставили в больницу, однако вскоре после госпитализации она скончалась.
Как сообщил изданию один из местных жителей, его соседям приходится использовать аварийные постройки, так как в их районе больше нет общественных туалетов.
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