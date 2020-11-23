https://ria.ru/20201123/tualet-1586003282.html
Женщина погибла из-за посещения общественного туалета
Женщина погибла из-за посещения общественного туалета
Жительница Мумбаи погибла при обрушении стены общественного туалета, сообщило местное издание Hindustan Times. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T23:41
2020-11-23T23:41
2020-11-23T23:55
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Жительница Мумбаи погибла при обрушении стены общественного туалета, сообщило местное издание Hindustan Times.По заявлению отделения муниципалитета, в санузлах проводились ремонтные работы из-за их аварийного состояния. Жители района продолжали пользоваться туалетами несмотря на то, что часть из них на момент трагедии была снесена рабочими.Отмечается, что стена обрушилась в тот момент, когда женщина решила воспользоваться уборной. Ее извлекли из-под завалов и доставили в больницу, однако вскоре после госпитализации она скончалась.Как сообщил изданию один из местных жителей, его соседям приходится использовать аварийные постройки, так как в их районе больше нет общественных туалетов.
https://ria.ru/20201114/indiya-1584499774.html
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индия, мумбаи, в мире
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
Жительница Мумбаи
погибла при обрушении стены общественного туалета, сообщило местное издание Hindustan Times
.
По заявлению отделения муниципалитета, в санузлах проводились ремонтные работы из-за их аварийного состояния. Жители района продолжали пользоваться туалетами несмотря на то, что часть из них на момент трагедии была снесена рабочими.
Отмечается, что стена обрушилась в тот момент, когда женщина решила воспользоваться уборной. Ее извлекли из-под завалов и доставили в больницу, однако вскоре после госпитализации она скончалась.
Как сообщил изданию один из местных жителей, его соседям приходится использовать аварийные постройки, так как в их районе больше нет общественных туалетов.