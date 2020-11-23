https://ria.ru/20201123/tramp-1585847223.html

Эксперт: пандемия сыграла ключевую роль в поражении Трампа на выборах

Эксперт: пандемия сыграла ключевую роль в поражении Трампа на выборах

Президент США Дональд Трамп наверняка выиграл бы выборы, если бы вакцину разработали хотя бы на месяц раньше, а теперь в обществе раскол, который только... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T09:19

2020-11-23T09:19

2020-11-23T09:19

выборы президента сша — 2020

lyft

airbnb

uber

пол ньюман

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

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ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп наверняка выиграл бы выборы, если бы вакцину разработали хотя бы на месяц раньше, а теперь в обществе раскол, который только углубится к следующим выборам и даст Трампу шанс на победу в 2024 году, заявил РИА Новости профессор чикагского университета ДеПол и главный редактор "Журнала политического маркетинга" Брюс Ньюман.Проиграл пандемииПо мнению эксперта, пандемия сыграла ключевую роль в поражении Трампа на выборах.Вместе с тем, ситуация пролила свет на не самые положительные черты характера Трампа в глазах людей, считает Ньюман."Это был лидер, который был не способен справиться с ситуацией, подобной военному времени. Даже он сам и его администрация называли пандемию тихой войной. Он просто как бы не справлялся с работой, чтобы отреагировать на это так, как ожидал американский народ", - добавил собеседник агентства.Байден на вакцине не наживаетсяНесмотря на то, что разработка вакцины была ключевым моментом для Трампа, Байден, который примет полномочия, когда производство и распространение вакцины будет идти полным ходом, вряд ли сможет получить легкие политические дивиденды на этой теме, считает Ньюман.Кроме того, по итогам широкой вакцинации надо будет еще оценить ее результаты, напомнил собеседник агентства.С другой стороны, в случае успеха Байден вполне может претендовать на место в истории как великий президент, считает он."Многим президентам не выпадает такая возможность – столкнуться с таким вызовом, кроме как президентам во время войны", - сказал эксперт.Раскол имени ТрампаПо его словам, разделение в обществе не ново для США, которые уже более 250 лет существуют по сути в двухпартийной системе.Личность Трампа сыграла в этом не последнюю роль. Саму победу этого человека извне политической системы он сравнил с тем, что Airbnb сделал с гостиничным бизнесом, а Uber и Lyft - с перевозками.С другой стороны, к выборам неприятие Трампа активизировало и его противников, что тоже способствует обострению раскола.Добавляет масла в огонь и нежелание Трампа признать победу оппонента и действия в его непредсказуемом стиле, считает Ньюман. Однако показательным, на его взгляд, был прошедший неделю назад массовый митинг в Вашингтоне в поддержку Трампа, где, несмотря на предшествовавшие тому опасения, не было значительных столкновений, насилия или арестов.Трамп-2024К выборам 2024 года раскол в обществе только усилится, совершенно уверен Ньюман.И если, как уже пишут некоторые СМИ, Трамп действительно решит выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах, то это настораживает даже республиканцев, потому что его персона фактически лишает шансов любых других кандидатов от Республиканской партии на успех, сказал специалист.Он также выразил уверенность, что Трамп захочет попробовать силы в следующем выборном цикле.

https://radiosputnik.ria.ru/20201122/virus-1585810722.html

https://ria.ru/20201123/postpred-1585841728.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201122/ekstrasens-1585819731.html

https://ria.ru/20201123/trump-1585837039.html

вашингтон (город)

сша

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