https://ria.ru/20201123/tramp-1585847223.html
Эксперт: пандемия сыграла ключевую роль в поражении Трампа на выборах
Эксперт: пандемия сыграла ключевую роль в поражении Трампа на выборах
Президент США Дональд Трамп наверняка выиграл бы выборы, если бы вакцину разработали хотя бы на месяц раньше, а теперь в обществе раскол, который только... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T09:19
2020-11-23T09:19
2020-11-23T09:19
выборы президента сша — 2020
lyft
airbnb
uber
пол ньюман
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
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ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп наверняка выиграл бы выборы, если бы вакцину разработали хотя бы на месяц раньше, а теперь в обществе раскол, который только углубится к следующим выборам и даст Трампу шанс на победу в 2024 году, заявил РИА Новости профессор чикагского университета ДеПол и главный редактор "Журнала политического маркетинга" Брюс Ньюман.Проиграл пандемииПо мнению эксперта, пандемия сыграла ключевую роль в поражении Трампа на выборах.Вместе с тем, ситуация пролила свет на не самые положительные черты характера Трампа в глазах людей, считает Ньюман."Это был лидер, который был не способен справиться с ситуацией, подобной военному времени. Даже он сам и его администрация называли пандемию тихой войной. Он просто как бы не справлялся с работой, чтобы отреагировать на это так, как ожидал американский народ", - добавил собеседник агентства.Байден на вакцине не наживаетсяНесмотря на то, что разработка вакцины была ключевым моментом для Трампа, Байден, который примет полномочия, когда производство и распространение вакцины будет идти полным ходом, вряд ли сможет получить легкие политические дивиденды на этой теме, считает Ньюман.Кроме того, по итогам широкой вакцинации надо будет еще оценить ее результаты, напомнил собеседник агентства.С другой стороны, в случае успеха Байден вполне может претендовать на место в истории как великий президент, считает он."Многим президентам не выпадает такая возможность – столкнуться с таким вызовом, кроме как президентам во время войны", - сказал эксперт.Раскол имени ТрампаПо его словам, разделение в обществе не ново для США, которые уже более 250 лет существуют по сути в двухпартийной системе.Личность Трампа сыграла в этом не последнюю роль. Саму победу этого человека извне политической системы он сравнил с тем, что Airbnb сделал с гостиничным бизнесом, а Uber и Lyft - с перевозками.С другой стороны, к выборам неприятие Трампа активизировало и его противников, что тоже способствует обострению раскола.Добавляет масла в огонь и нежелание Трампа признать победу оппонента и действия в его непредсказуемом стиле, считает Ньюман. Однако показательным, на его взгляд, был прошедший неделю назад массовый митинг в Вашингтоне в поддержку Трампа, где, несмотря на предшествовавшие тому опасения, не было значительных столкновений, насилия или арестов.Трамп-2024К выборам 2024 года раскол в обществе только усилится, совершенно уверен Ньюман.И если, как уже пишут некоторые СМИ, Трамп действительно решит выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах, то это настораживает даже республиканцев, потому что его персона фактически лишает шансов любых других кандидатов от Республиканской партии на успех, сказал специалист.Он также выразил уверенность, что Трамп захочет попробовать силы в следующем выборном цикле.
https://radiosputnik.ria.ru/20201122/virus-1585810722.html
https://ria.ru/20201123/postpred-1585841728.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201122/ekstrasens-1585819731.html
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lyft, airbnb, uber, пол ньюман, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире
ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
наверняка выиграл бы выборы, если бы вакцину разработали хотя бы на месяц раньше, а теперь в обществе раскол, который только углубится к следующим выборам и даст Трампу шанс на победу в 2024 году, заявил РИА Новости профессор чикагского университета ДеПол и главный редактор "Журнала политического маркетинга" Брюс Ньюман.
Проиграл пандемии
По мнению эксперта, пандемия сыграла ключевую роль в поражении Трампа на выборах.
"Я бы сказал, что если бы о препаратах Pfizer и Moderna (вакцины от коронавируса - ред.) было объявлено месяцем ранее, то Трамп победил бы на выборах. Я в этом не сомневаюсь. У него был бы аргумент, стратегически очевидным ходом с его стороны было бы сказать, что это благодаря ему процесс был ускорен до месяцев вместо лет или десятилетий", - сказал Ньюман
.
Вместе с тем, ситуация пролила свет на не самые положительные черты характера Трампа в глазах людей, считает Ньюман.
"Это был лидер, который был не способен справиться с ситуацией, подобной военному времени. Даже он сам и его администрация называли пандемию тихой войной. Он просто как бы не справлялся с работой, чтобы отреагировать на это так, как ожидал американский народ", - добавил собеседник агентства.
Байден на вакцине не наживается
Несмотря на то, что разработка вакцины была ключевым моментом для Трампа, Байден, который примет полномочия, когда производство и распространение вакцины будет идти полным ходом, вряд ли сможет получить легкие политические дивиденды на этой теме, считает Ньюман.
"Вакцина и ее разработка – это первый этап. Второй этап – это ее дистрибуция. Третий этап – это добиться, чтобы люди привились. Говорят, что только 50% американцев готовы принять вакцину. Так что его задача довольно масштабна", - сказал эксперт.
Кроме того, по итогам широкой вакцинации надо будет еще оценить ее результаты, напомнил собеседник агентства.
С другой стороны, в случае успеха Байден вполне может претендовать на место в истории как великий президент, считает он.
"Многим президентам не выпадает такая возможность – столкнуться с таким вызовом, кроме как президентам во время войны", - сказал эксперт.
Раскол имени Трампа
По его словам, разделение в обществе не ново для США, которые уже более 250 лет существуют по сути в двухпартийной системе.
"Две партии действительно не любят друг друга в значительной степени. Между ними существуют огромные идеологические разногласия. И это стало более очевидно сейчас. Во время этих выборов и как результат президентства Дональда Трампа разделение (проявилось) сильнее, чем раньше… Ново то, что больше избирателей пошли голосовать в этом году, чем на любых других прошлых выборах в наше время, что говорит о наличии вдохновения (passion) по обе стороны", - сказал Ньюман.
Личность Трампа сыграла в этом не последнюю роль. Саму победу этого человека извне политической системы он сравнил с тем, что Airbnb
сделал с гостиничным бизнесом, а Uber
и Lyft
- с перевозками.
"У вас есть кто-то, кто приходит извне системы, воссоздает политическую партию вокруг своего бренда, несет месседж, находящий отклик у людей ("Сделаем Америку
снова великой" - ред.), - и у вас будут гораздо более вдохновленные последователи партии Дональда Трампа, чем у партии Джо Байдена
", - сказал собеседник агентства.
С другой стороны, к выборам неприятие Трампа активизировало и его противников, что тоже способствует обострению раскола.
Добавляет масла в огонь и нежелание Трампа признать победу оппонента и действия в его непредсказуемом стиле, считает Ньюман. Однако показательным, на его взгляд, был прошедший неделю назад массовый митинг в Вашингтоне
в поддержку Трампа, где, несмотря на предшествовавшие тому опасения, не было значительных столкновений, насилия или арестов.
Трамп-2024
К выборам 2024 года раскол в обществе только усилится, совершенно уверен Ньюман.
"Потому что сторонники Дональда Трампа настолько полны энтузиазма. Я твердо убежден, что эмоции в политике – это самый важный ингредиент для успеха движения. И теперь они положили начало движению, которое настолько эмоционально заряжено, что пока он жив, оно будет существовать", - пояснил он.
И если, как уже пишут некоторые СМИ, Трамп действительно решит выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах, то это настораживает даже республиканцев, потому что его персона фактически лишает шансов любых других кандидатов от Республиканской партии на успех, сказал специалист.
Он также выразил уверенность, что Трамп захочет попробовать силы в следующем выборном цикле.
"Все, что важно (для президента), это твое наследие. Это то, о чем пекутся эти люди. И наследие Дональда Трампа сейчас страдает из-за его неудачи с борьбой против пандемии. Так что я думаю, что он хочет еще раз попытаться стать президентом", - добавил Ньюман.