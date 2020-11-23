https://ria.ru/20201123/terakty-1585932146.html

Главу ОМВД в Дагестане обвинили по делу о терактах в московском метро

Главу ОМВД в Дагестане обвинили по делу о терактах в московском метро

Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать начальника ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева по делу о терактах в 2010 году в РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:20

2020-11-23T16:20

2020-11-23T16:20

светлана петренко

теракты в московском метро (2010)

доку умаров

следственный комитет россии (ск рф)

москва

кизлярский район

происшествия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать начальника ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева по делу о терактах в 2010 году в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.Как сообщила ранее представитель СК Светлана Петренко, Исаев задержан по делу о террористических актах 29 марта 2010 года в Москве на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры". По данным СК, в результате терактов погибли 39 человек и более 100 получили ранения.Исаеву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210, частью 3 статьи 209, пунктом "б" части 3 статьи 205 УК РФ (участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, бандитизм, террористический акт).По данным следствия, Исаев был участником преступного сообщества "Имарат Кавказ"*. В 2009-2010 годах он предоставлял информацию руководителям "Имарата Кавказ"* о работе Кизлярского РОВД и спецоперациях против террористов.В конце марта 2010 года с интервалом менее часа на станциях "Лубянка" и "Парк Культуры" произошли два мощных взрыва. По данным силовиков, на обеих станциях подорвались уроженки Дагестана.Организатором взрывов спецслужбы назвали Магомедали Вагабова - одного из лидеров диверсионно-террористического подполья, действовавшего на территории Дагестана. В феврале 2013 года Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил об уничтожении в Дагестане последнего террориста, непосредственно причастного к организации и осуществлению терактов в Москве в 2010 году.В сентябре 2013 года силовые структуры объявили об уничтожении во время спецоперации главы "Имарата Кавказ"* Доку Умарова, который неоднократно брал на себя ответственность за крупные теракты, в том числе за взрывы на "Лубянке" и "Парке культуры".*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20200518/1571642987.html

https://ria.ru/20200329/1569228100.html

москва

кизлярский район

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светлана петренко, теракты в московском метро (2010), доку умаров, следственный комитет россии (ск рф), москва, кизлярский район, происшествия