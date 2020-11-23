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Врач рассказала о причинах высокой температуры без других симптомов ОРВИ
Врач рассказала о причинах высокой температуры без других симптомов ОРВИ
Высокая температура без проявления симптомов ОРВИ может быть признаком острой вирусной или бактериальной инфекции, рассказала "Комсомольской правде"... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T13:35
2020-11-23T13:35
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Высокая температура без проявления симптомов ОРВИ может быть признаком острой вирусной или бактериальной инфекции, рассказала "Комсомольской правде" врач-терапевт Анастасия Лукашик.Температура выше 39 градусов может быть при ОРВИ или пневмонии в начале заболевания, когда другие симптомы еще не успели проявиться.По словам медика, при бактериальных инфекциях и ОРВИ повышение температуры сопровождается интоксикацией, поэтому больному необходимо больше пить.Ранее врач общей практики Александр Доленко посоветовал использовать для домашнего пользования стеклянный градусник с жидким элементом, который заменяет ртуть. Также он предложил использовать и контактные электронные градусники.Врач-терапевт Ольга Кашубина согласна с мнением коллеги и отметила, что точнее всего измеряет температуру электронный или безртутный стеклянный градусник, а у инфракрасных всегда есть погрешность.
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ольга кашубина, россия, здоровье - общество, общество

Врач рассказала о причинах высокой температуры без других симптомов ОРВИ

13:35 23.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРтутный градусник для измерения температуры
Ртутный градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Высокая температура без проявления симптомов ОРВИ может быть признаком острой вирусной или бактериальной инфекции, рассказала "Комсомольской правде" врач-терапевт Анастасия Лукашик.
Температура выше 39 градусов может быть при ОРВИ или пневмонии в начале заболевания, когда другие симптомы еще не успели проявиться.
"Температура 39 градусов может встречаться и у больных лейкозом, но чаще сопровождаются другими симптомами, слабостью и бледностью", — отметила терапевт.
По словам медика, при бактериальных инфекциях и ОРВИ повышение температуры сопровождается интоксикацией, поэтому больному необходимо больше пить.
Ранее врач общей практики Александр Доленко посоветовал использовать для домашнего пользования стеклянный градусник с жидким элементом, который заменяет ртуть. Также он предложил использовать и контактные электронные градусники.
Врач-терапевт Ольга Кашубина согласна с мнением коллеги и отметила, что точнее всего измеряет температуру электронный или безртутный стеклянный градусник, а у инфракрасных всегда есть погрешность.
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