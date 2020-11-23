https://ria.ru/20201123/telo-1585855525.html

В Сахалинской области нашли тело младенца

В Сахалинской области нашли тело младенца

Тело шестимесячного мальчика обнаружили в доме в Сахалинской области, ребенок умер, предварительно, от обезвоживания, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T10:22

2020-11-23T10:22

2020-11-23T10:22

следственный комитет россии (ск рф)

сахалинская область

происшествия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Тело шестимесячного мальчика обнаружили в доме в Сахалинской области, ребенок умер, предварительно, от обезвоживания, сообщается на сайте СК РФ."По сообщению об обнаружении в одном из домов по улице Ленина в городе Долинске тела шестимесячного мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... убийство ... Согласно результатам судебно-медицинского исследования, предварительной причиной смерти ребенка явилось обезвоживание организма", - говорится в сообщении.Отмечается, что рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц органов по надзору за воспитанием малолетних. Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20201120/telo-1585556020.html

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), сахалинская область, происшествия