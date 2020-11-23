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В Сахалинской области нашли тело младенца
В Сахалинской области нашли тело младенца
Тело шестимесячного мальчика обнаружили в доме в Сахалинской области, ребенок умер, предварительно, от обезвоживания, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T10:22
2020-11-23T10:22
следственный комитет россии (ск рф)
сахалинская область
происшествия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Тело шестимесячного мальчика обнаружили в доме в Сахалинской области, ребенок умер, предварительно, от обезвоживания, сообщается на сайте СК РФ."По сообщению об обнаружении в одном из домов по улице Ленина в городе Долинске тела шестимесячного мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... убийство ... Согласно результатам судебно-медицинского исследования, предварительной причиной смерти ребенка явилось обезвоживание организма", - говорится в сообщении.Отмечается, что рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц органов по надзору за воспитанием малолетних. Расследование уголовного дела продолжается.
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сахалинская область
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следственный комитет россии (ск рф), сахалинская область, происшествия

В Сахалинской области нашли тело младенца

10:22 23.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Тело шестимесячного мальчика обнаружили в доме в Сахалинской области, ребенок умер, предварительно, от обезвоживания, сообщается на сайте СК РФ.
"По сообщению об обнаружении в одном из домов по улице Ленина в городе Долинске тела шестимесячного мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... убийство ... Согласно результатам судебно-медицинского исследования, предварительной причиной смерти ребенка явилось обезвоживание организма", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц органов по надзору за воспитанием малолетних. Расследование уголовного дела продолжается.
Сотрудник Следственного комитета в квартире дома по Можайскому шоссе в Москве, где было обнаружено тело девочки с колото-резанными ранениями - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
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В московской квартире нашли тело девочки с колото-резаными ранами
 
Следственный комитет России (СК РФ)Сахалинская областьПроисшествия
 
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