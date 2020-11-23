https://ria.ru/20201123/syn-1585854001.html

Москвичка сдала сына, устроившего в квартире склад оружия

Москвичка сдала сына, устроившего в квартире склад оружия

Полиция задержала на северо-западе Москвы мужчину, устроившего стрельбу в собственной комнате, за незаконное хранение и изготовление оружия, сообщил начальник... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T10:10

2020-11-23T10:10

2020-11-23T10:10

россия

владимир васенин

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Полиция задержала на северо-западе Москвы мужчину, устроившего стрельбу в собственной комнате, за незаконное хранение и изготовление оружия, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.В полицию обратилась 71-летняя жительница дома по улице Ирины Левченко, заявившая, что из комнаты сына слышны выстрелы. Прибывшие на место правоохранители задержали ее 44-летнего безработного отпрыска.Помимо этого, полицейские нашли более 200 патронов разного калибра, банки с порохом, "травмат" с просроченной лицензией и разрешением."Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", 223 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконное изготовление оружия" и 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", - добавил Васенин.Мужчина оставлен под подпиской о невыезде.

https://ria.ru/20201021/strelba-1580797824.html

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россия, владимир васенин, москва, происшествия