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Москвичка сдала сына, устроившего в квартире склад оружия
Москвичка сдала сына, устроившего в квартире склад оружия
Полиция задержала на северо-западе Москвы мужчину, устроившего стрельбу в собственной комнате, за незаконное хранение и изготовление оружия, сообщил начальник... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T10:10
2020-11-23T10:10
россия
владимир васенин
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Полиция задержала на северо-западе Москвы мужчину, устроившего стрельбу в собственной комнате, за незаконное хранение и изготовление оружия, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.В полицию обратилась 71-летняя жительница дома по улице Ирины Левченко, заявившая, что из комнаты сына слышны выстрелы. Прибывшие на место правоохранители задержали ее 44-летнего безработного отпрыска.Помимо этого, полицейские нашли более 200 патронов разного калибра, банки с порохом, "травмат" с просроченной лицензией и разрешением."Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", 223 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконное изготовление оружия" и 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", - добавил Васенин.Мужчина оставлен под подпиской о невыезде.
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россия, владимир васенин, москва, происшествия

Москвичка сдала сына, устроившего в квартире склад оружия

10:10 23.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Полиция задержала на северо-западе Москвы мужчину, устроившего стрельбу в собственной комнате, за незаконное хранение и изготовление оружия, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
В полицию обратилась 71-летняя жительница дома по улице Ирины Левченко, заявившая, что из комнаты сына слышны выстрелы. Прибывшие на место правоохранители задержали ее 44-летнего безработного отпрыска.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 12:22
В Петербурге уличный конфликт закончился стрельбой из "травмата"
"Полицейские установили, что мужчина стрелял в квартире по различным предметам. При проведении обыска по адресу проживания и в загородном доме мужчины стражи правопорядка обнаружили и изъяли 4 единицы оружия, три из которых, согласно проведённому исследованию, являются огнестрельными, а именно: пистолеты Стечкина, Макарова и ТТ. Установлено, что в их конструкцию были внесены изменения", - сказал Васенин.
Помимо этого, полицейские нашли более 200 патронов разного калибра, банки с порохом, "травмат" с просроченной лицензией и разрешением.
"Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", 223 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконное изготовление оружия" и 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", - добавил Васенин.
Мужчина оставлен под подпиской о невыезде.
 
РоссияВладимир ВасенинМоскваПроисшествия
 
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