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В Бруклине произошла стрельба на вечеринке
В Бруклине произошла стрельба на вечеринке
Шесть подростков получили огнестрельные ранения на вечеринке в Бруклине, еще один человек скончался, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T15:51
2020-11-23T15:51
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Шесть подростков получили огнестрельные ранения на вечеринке в Бруклине, еще один человек скончался, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.По данным полиции, инцидент произошел в воскресенье ночью во время вечеринки в честь 16-летия. Прибывшая на место происшествия полиция сообщила о семи пострадавших.По словам помощника главы полиции Нью-Йорка Джудита Харрисона, все пострадавшие, которым от 14 до 20 лет, были доставлены в местные больницы. Одна из пострадавших - 20-летняя девушка - позже скончалась.Сообщается, что стрелять могли несколько человек. О задержании подозреваемых не сообщается.
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нью-йорк (город), сша, в мире

В Бруклине произошла стрельба на вечеринке

15:51 23.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у Башни Трампа в Нью-Йорке в день выборов президента США
Сотрудники полиции у Башни Трампа в Нью-Йорке в день выборов президента США - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Шесть подростков получили огнестрельные ранения на вечеринке в Бруклине, еще один человек скончался, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.
По данным полиции, инцидент произошел в воскресенье ночью во время вечеринки в честь 16-летия. Прибывшая на место происшествия полиция сообщила о семи пострадавших.
По словам помощника главы полиции Нью-Йорка Джудита Харрисона, все пострадавшие, которым от 14 до 20 лет, были доставлены в местные больницы. Одна из пострадавших - 20-летняя девушка - позже скончалась.
Сообщается, что стрелять могли несколько человек. О задержании подозреваемых не сообщается.
Сотрудники правоохранительных органов США в Сан-Хосе, Калифорния - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
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