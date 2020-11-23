https://ria.ru/20201123/strelba-1585926798.html

В Бруклине произошла стрельба на вечеринке

В Бруклине произошла стрельба на вечеринке

Шесть подростков получили огнестрельные ранения на вечеринке в Бруклине, еще один человек скончался, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T15:51

2020-11-23T15:51

2020-11-23T15:51

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Шесть подростков получили огнестрельные ранения на вечеринке в Бруклине, еще один человек скончался, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.По данным полиции, инцидент произошел в воскресенье ночью во время вечеринки в честь 16-летия. Прибывшая на место происшествия полиция сообщила о семи пострадавших.По словам помощника главы полиции Нью-Йорка Джудита Харрисона, все пострадавшие, которым от 14 до 20 лет, были доставлены в местные больницы. Одна из пострадавших - 20-летняя девушка - позже скончалась.Сообщается, что стрелять могли несколько человек. О задержании подозреваемых не сообщается.

https://ria.ru/20201123/napadenie-1585846554.html

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