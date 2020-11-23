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В Германии неизвестный устроил стрельбу
В Германии неизвестный устроил стрельбу
Неизвестный устроил стрельбу в немецком городе Меккенхайм недалеко от Бонна и ранил полицейского, в ходе перестрелки злоумышленник скончался, сообщается в... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T12:11
2020-11-23T12:11
германия
в мире
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Неизвестный устроил стрельбу в немецком городе Меккенхайм недалеко от Бонна и ранил полицейского, в ходе перестрелки злоумышленник скончался, сообщается в пресс-релизе местной полиции, размещенном на Presse Portal.Вечером в воскресенье в полицию поступил вызов от жителей, которые сообщили о мужчине, устроившем хаотичную стрельбу на улицах.Злоумышленник начал стрельбу в направлении прибывающих на место правоохранителей и ранил полицейского. Пострадавшего доставили в больницу. В итоге в ходе перестрелки с членами спецподразделения полиции злоумышленник получил смертельные ранения. По имеющейся на данный момент информации, больше никто не пострадал.Расследованием занялась прокуратура и уголовная полиция Бонна. О личности и мотивах преступника не сообщается.
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германия, в мире

В Германии неизвестный устроил стрельбу

12:11 23.11.2020
 
© AP Photo / DPA/ Swen PfortnerВооруженная полиция на месте автокатастрофы во время карнавального шествия в Фолькмарзене, Германия
Вооруженная полиция на месте автокатастрофы во время карнавального шествия в Фолькмарзене, Германия - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© AP Photo / DPA/ Swen Pfortner
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Неизвестный устроил стрельбу в немецком городе Меккенхайм недалеко от Бонна и ранил полицейского, в ходе перестрелки злоумышленник скончался, сообщается в пресс-релизе местной полиции, размещенном на Presse Portal.
Вечером в воскресенье в полицию поступил вызов от жителей, которые сообщили о мужчине, устроившем хаотичную стрельбу на улицах.
Злоумышленник начал стрельбу в направлении прибывающих на место правоохранителей и ранил полицейского. Пострадавшего доставили в больницу. В итоге в ходе перестрелки с членами спецподразделения полиции злоумышленник получил смертельные ранения. По имеющейся на данный момент информации, больше никто не пострадал.
Расследованием занялась прокуратура и уголовная полиция Бонна. О личности и мотивах преступника не сообщается.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
22 ноября, 17:54
Вышли из чата. Видео драки со стрельбой в Петербурге "слили" в Сеть
 
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