https://ria.ru/20201123/strelba-1585833181.html

В США задержали подростка после стрельбы в торговом центре

В США задержали подростка после стрельбы в торговом центре

Полиция американского города Уоуатоса (штат Висконсин), в торговом центре которого ранее произошла стрельба, сообщила о задержании 15-летнего юноши, связанного... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T02:50

2020-11-23T02:50

2020-11-23T02:57

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Полиция американского города Уоуатоса (штат Висконсин), в торговом центре которого ранее произошла стрельба, сообщила о задержании 15-летнего юноши, связанного с этим преступлением.Ранее полиция города Уоуатоса заявила, что восемь человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре в Висконсине. Подозреваемый, как сообщалось, скрылся.В полиции подчеркнули, что этот "акт насилия" не был случайностью, а столкновением между двумя группировками."Как часто бывает в подобных ситуациях, ранения получают невинные прохожие. В ходе этого происшествия ранения, не угрожающие жизни, получили четверо невинных прохожих. Мы желаем им всего наилучшего и молимся за их выздоровление", - заявил начальник полиции города Барри Вебер.В полиции также отметили, что не публикуют фотографии подозреваемого "из-за боязни компрометации расследования и возможного уничтожения улик".

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москва, висконсин, сша, в мире