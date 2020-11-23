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В США задержали подростка после стрельбы в торговом центре
В США задержали подростка после стрельбы в торговом центре
Полиция американского города Уоуатоса (штат Висконсин), в торговом центре которого ранее произошла стрельба, сообщила о задержании 15-летнего юноши, связанного... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T02:50
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Полиция американского города Уоуатоса (штат Висконсин), в торговом центре которого ранее произошла стрельба, сообщила о задержании 15-летнего юноши, связанного с этим преступлением.Ранее полиция города Уоуатоса заявила, что восемь человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре в Висконсине. Подозреваемый, как сообщалось, скрылся.В полиции подчеркнули, что этот "акт насилия" не был случайностью, а столкновением между двумя группировками."Как часто бывает в подобных ситуациях, ранения получают невинные прохожие. В ходе этого происшествия ранения, не угрожающие жизни, получили четверо невинных прохожих. Мы желаем им всего наилучшего и молимся за их выздоровление", - заявил начальник полиции города Барри Вебер.В полиции также отметили, что не публикуют фотографии подозреваемого "из-за боязни компрометации расследования и возможного уничтожения улик".
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москва, висконсин, сша, в мире

В США задержали подростка после стрельбы в торговом центре

02:50 23.11.2020 (обновлено: 02:57 23.11.2020)
 
© AP Photo / Nam Y. HuhСотрудники ФБР на месте стрельбы в торговом центре в Висконсине
Сотрудники ФБР на месте стрельбы в торговом центре в Висконсине - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© AP Photo / Nam Y. Huh
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Полиция американского города Уоуатоса (штат Висконсин), в торговом центре которого ранее произошла стрельба, сообщила о задержании 15-летнего юноши, связанного с этим преступлением.
Ранее полиция города Уоуатоса заявила, что восемь человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре в Висконсине. Подозреваемый, как сообщалось, скрылся.

"Департамент полиции Уоуатоса рад сообщить о задержании 15-летнего молодого человека латиноамериканского происхождения в связи со стрельбой в торговом центре Mayfair Mall. Огнестрельное оружие, которое, предположительно, использовалось в ходе этого инцидента, было обнаружено на месте задержания", - говорится в заявлении полиции. Текст разместил у себя телеканал FOX 6 Now.

В полиции подчеркнули, что этот "акт насилия" не был случайностью, а столкновением между двумя группировками.
"Как часто бывает в подобных ситуациях, ранения получают невинные прохожие. В ходе этого происшествия ранения, не угрожающие жизни, получили четверо невинных прохожих. Мы желаем им всего наилучшего и молимся за их выздоровление", - заявил начальник полиции города Барри Вебер.
В полиции также отметили, что не публикуют фотографии подозреваемого "из-за боязни компрометации расследования и возможного уничтожения улик".
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