https://ria.ru/20201123/statistika-1585935555.html
Собянин назвал статистику по COVID-19 разноплановой
Собянин назвал статистику по COVID-19 разноплановой
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что статистика по коронавирусу разноплановая, но в значительном количестве регионов ситуация крайне сложная РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:29
2020-11-23T16:29
2020-11-23T17:07
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение нового коронавируса
россия
здоровье - общество
сергей собянин
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что статистика по коронавирусу разноплановая, но в значительном количестве регионов ситуация крайне сложнаяАктуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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"Она разноплановая" – Собянин о статистике по коронавирусу в разных регионах
"Она разноплановая" – Собянин о статистике по коронавирусу в разных регионах
2020-11-23T16:29
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PT0M57S
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин