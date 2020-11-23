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Собянин назвал статистику по COVID-19 разноплановой
Собянин назвал статистику по COVID-19 разноплановой
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что статистика по коронавирусу разноплановая, но в значительном количестве регионов ситуация крайне сложная РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:29
2020-11-23T17:07
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение нового коронавируса
россия
здоровье - общество
сергей собянин
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что статистика по коронавирусу разноплановая, но в значительном количестве регионов ситуация крайне сложнаяАктуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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"Она разноплановая" – Собянин о статистике по коронавирусу в разных регионах
"Она разноплановая" – Собянин о статистике по коронавирусу в разных регионах
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин

Собянин назвал статистику по COVID-19 разноплановой

16:29 23.11.2020 (обновлено: 17:07 23.11.2020)
 
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что статистика по коронавирусу разноплановая, но в значительном количестве регионов ситуация крайне сложная

"По регионам, по ситуации, я думаю, коллеги сегодня сегодня доложат более подробно, не буду останавливаться на той статистике - она разноплановая. Некоторые регионы улучшают свою ситуацию, ...но в значительном количестве регионов ситуация остается крайне сложной", - сказал он на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоСергей Собянин
 
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