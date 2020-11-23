Собянин назвал статистику по COVID-19 разноплановой

"По регионам, по ситуации, я думаю, коллеги сегодня сегодня доложат более подробно, не буду останавливаться на той статистике - она разноплановая. Некоторые регионы улучшают свою ситуацию, ...но в значительном количестве регионов ситуация остается крайне сложной", - сказал он на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.