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Китай намерен построить собственную орбитальную станцию
Китай намерен построить собственную орбитальную станцию
Китай собирается со следующего года начать строительство своей орбитальной космической станции, заявил журналистам заместитель руководителя проекта... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T23:44
2020-11-23T23:44
космос - риа наука
китай
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ВЭНЬЧАН (Китай), 23 ноя – РИА Новости. Китай собирается со следующего года начать строительство своей орбитальной космической станции, заявил журналистам заместитель руководителя проекта ракеты-носителя "Чанчжэн-5" Китайской корпорации космической науки и техники (CASC) Цюй Игуан."С самого момента появления ракеты-носителя "Чанчжэн-5" было определено, что именно она выполнит миссию запуска самого крупного космического аппарата Китая. Со следующего года мы собираемся начать выполнять пуски в рамках миссии по строительству космической станции нашей страны", - заявил Цюй Игуан.Станция получила название "Тяньгун" (Небесный дворец), ранее на орбите работали две китайские космические лаборатории "Тяньгун-1" и "Тяньгун-2". На ней одновременно смогут находиться три тайкунавта (китайское название космонавтов) или шесть человек во время смены экипажа. Ожидается, что строительство станции завершится к 2022 году, для этого в общей сложности будет выполнено 12 миссий.Ранее главный конструктор Программы пилотируемых полетов КНР Чжоу Цзяньпин сообщал, что станция весом около 66 тонн будет иметь Т-образную форму, по центру будет располагаться основной отсек, с двух сторон к нему будут пристыкованы экспериментальные модули весом более 20 тонн каждый.Основной модуль станции длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра получил название "Тяньхэ", в настоящий момент это самый крупный созданный в Китае космический аппарат. Здесь будут располагаться центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубических метров), также здесь будут проводить некоторые научные и технологические эксперименты.Помимо основного модуля, жилое пространство предусмотрено и в экспериментальных, поэтому общая его площадь составит около 110 кубических метров. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя стыковочными портами для стыковки пилотируемых и грузовых кораблей.Для доставки на станцию космонавтов планируется использовать ракету-носитель "Чанчжэн-2F" и пилотируемый корабль "Шэньчжоу", он вмещает трех членов экипажа, корабль можно использовать и в спасательных операциях. Ракету-носитель "Чанчжэн-7" и грузовой корабль "Тяньчжоу" планируется использовать для транспортировки грузов, топлива и инструментов. А модули станции на орбиту должна вывести ракета-носитель "Чанчжэн-5В".
https://ria.ru/20200908/kosmos-1576927369.html
https://ria.ru/20200314/1568588965.html
https://ria.ru/20201120/kosmos-1585443490.html
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космос - риа наука, китай

Китай намерен построить собственную орбитальную станцию

23:44 23.11.2020
 
© AP Photo / Zhang Gaoxiang/XinhuРакета "Чанчжэн-5" в космическом центре Вэньчан в китайской провинции Хайнань
Ракета Чанчжэн-5 в космическом центре Вэньчан в китайской провинции Хайнань - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© AP Photo / Zhang Gaoxiang/Xinhu
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ВЭНЬЧАН (Китай), 23 ноя – РИА Новости. Китай собирается со следующего года начать строительство своей орбитальной космической станции, заявил журналистам заместитель руководителя проекта ракеты-носителя "Чанчжэн-5" Китайской корпорации космической науки и техники (CASC) Цюй Игуан.
"С самого момента появления ракеты-носителя "Чанчжэн-5" было определено, что именно она выполнит миссию запуска самого крупного космического аппарата Китая. Со следующего года мы собираемся начать выполнять пуски в рамках миссии по строительству космической станции нашей страны", - заявил Цюй Игуан.
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Станция получила название "Тяньгун" (Небесный дворец), ранее на орбите работали две китайские космические лаборатории "Тяньгун-1" и "Тяньгун-2". На ней одновременно смогут находиться три тайкунавта (китайское название космонавтов) или шесть человек во время смены экипажа. Ожидается, что строительство станции завершится к 2022 году, для этого в общей сложности будет выполнено 12 миссий.
Ранее главный конструктор Программы пилотируемых полетов КНР Чжоу Цзяньпин сообщал, что станция весом около 66 тонн будет иметь Т-образную форму, по центру будет располагаться основной отсек, с двух сторон к нему будут пристыкованы экспериментальные модули весом более 20 тонн каждый.
Луна - РИА Новости, 1920, 14.03.2020
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Источник: Россия и Китай обсуждают создание совместной базы на Луне
Основной модуль станции длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра получил название "Тяньхэ", в настоящий момент это самый крупный созданный в Китае космический аппарат. Здесь будут располагаться центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубических метров), также здесь будут проводить некоторые научные и технологические эксперименты.
Помимо основного модуля, жилое пространство предусмотрено и в экспериментальных, поэтому общая его площадь составит около 110 кубических метров. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя стыковочными портами для стыковки пилотируемых и грузовых кораблей.
Для доставки на станцию космонавтов планируется использовать ракету-носитель "Чанчжэн-2F" и пилотируемый корабль "Шэньчжоу", он вмещает трех членов экипажа, корабль можно использовать и в спасательных операциях. Ракету-носитель "Чанчжэн-7" и грузовой корабль "Тяньчжоу" планируется использовать для транспортировки грузов, топлива и инструментов. А модули станции на орбиту должна вывести ракета-носитель "Чанчжэн-5В".
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