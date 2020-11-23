https://ria.ru/20201123/snegopad-1585928389.html

Последствия снегопада в Москве ликвидируют более 9 тысяч техсредств

Последствия снегопада в Москве ликвидируют более 9 тысяч техсредств

Городские службы продолжают ликвидацию последствий сильного снегопада в Москве, задействовано более 9 тысяч единиц техники и 40 тысяч рабочих, сообщил... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:01

2020-11-23T16:01

2020-11-23T16:01

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Городские службы продолжают ликвидацию последствий сильного снегопада в Москве, задействовано более 9 тысяч единиц техники и 40 тысяч рабочих, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.В ночь на понедельник в Москве выпало от 2,5 до 5 миллиметров осадков. За ночь появились сугробы, местами их высота достигла 15 сантиметров, сообщалось на сайте "Метеоновости"."В мероприятиях задействовано необходимое количество сил и средств - более 9 тысяч единиц техники и более 40 тысяч дорожных рабочих, дворников, кровельщиков. В настоящее время продолжается уборка дорог, тротуаров и дворовых территорий, ведется очистка кровель, собранный снег вывозится на снегосплавные пункты для утилизации", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что в воскресенье после начала снегопада была проведена сплошная противогололедная обработка дорог, тротуаров и дворовых территорий. На опасных участках МКАД и в ТиНАО было организовано дежурство тягачей."Коммунальные службы начали уборку города вечером в воскресенье, поэтому к утру основные магистрали были очищены от снега", - отметил Бирюков.Особое внимание коммунальные службы уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что утром рабочие приступили к очистке от снега кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Места проведения работ огорожены в соответствии с требованиями безопасности, выставлены информационные таблички. Горожанам следует быть внимательнее и не заходить за ограждения, призвал Бирюков.

https://realty.ria.ru/20201123/sneg-1585915594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва