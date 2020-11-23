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В Госдуму внесли проект об увеличении штрафов для НКО-иноагентов
В Госдуму внесли проект об увеличении штрафов для НКО-иноагентов
Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести штрафы для юрлиц за незаконное ведение деятельности НКО-иноагента до 5 миллионов... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T19:17
2020-11-23T19:53
кодекс об административных правонарушениях (коап)
василий пискарев
госдума рф
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести штрафы для юрлиц за незаконное ведение деятельности НКО-иноагента до 5 миллионов рублей, следует из базы данных нижней палаты парламента.Законопроектом предлагается дополнить КоАП статьями, устанавливающими ответственность за нарушение порядка деятельности незарегистрированных общественных объединений, получающих иностранное финансирование и участвующих в политической деятельности на территории РФ.Так, в статье 19.34 о порядке деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, предлагается установить размер штрафов для юрлиц в размере 5 миллионов рублей.Предлагается также установить ответственность за производство некоммерческой организацией, включенной в реестр НКО-иноагентов, материалов и их распространение, в том числе через СМИ и Интернет, без указания на то, что эти материалы произведены, распространены и направлены некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента."(Нарушения - ред.) влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой; на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой", - говорится в проекте закона.Также предлагается установить ответственность в отношении ведущих политическую деятельность учредителей, членов, участников, руководителей и работников НКО-иноагента за распространение материалов, в том числе через СМИ и интернет, и направлении их в госорганы без указания о том, что эти материалы произведены в НКО-иноагенте. Такие нарушения предлагается наказывать административным штрафом на граждан в размере 5 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой.В свою очередь, распространение информации об НКО, общественном объединении или физлице, включённых в соответствующие реестры и списки иноагентов, а равно производимых ими материалов без указания на то, что соответствующая организация или лицо имеют такой статус, будет грозит штрафом граждан в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей с конфискацией предмета правонарушения либо без таковой, для должностных лиц - от 4 до 5 тысяч с конфискацией, для юрлиц - от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией."Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает", - говорится в документе."Данный законопроект устраняет пробел в законодательстве, предусматривая штрафные санкции для тех из них, кто утаивает факт получения средств из-за рубежа, не предоставляет отчетность о том, как и на какие цели расходуются эти деньги, не маркирует свою продукцию упоминанием о ее принадлежности иностранному агенту", - пояснил журналистам один из авторов проекта председатель комитета Госдумы по безопасности и глава комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
https://ria.ru/20201005/pozhertvovaniya-1578198284.html
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кодекс об административных правонарушениях (коап), василий пискарев, госдума рф, общество

В Госдуму внесли проект об увеличении штрафов для НКО-иноагентов

19:17 23.11.2020 (обновлено: 19:53 23.11.2020)
 
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести штрафы для юрлиц за незаконное ведение деятельности НКО-иноагента до 5 миллионов рублей, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Законопроектом предлагается дополнить КоАП статьями, устанавливающими ответственность за нарушение порядка деятельности незарегистрированных общественных объединений, получающих иностранное финансирование и участвующих в политической деятельности на территории РФ.
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Так, в статье 19.34 о порядке деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, предлагается установить размер штрафов для юрлиц в размере 5 миллионов рублей.
Предлагается также установить ответственность за производство некоммерческой организацией, включенной в реестр НКО-иноагентов, материалов и их распространение, в том числе через СМИ и Интернет, без указания на то, что эти материалы произведены, распространены и направлены некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента.
"(Нарушения - ред.) влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой; на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой", - говорится в проекте закона.
Также предлагается установить ответственность в отношении ведущих политическую деятельность учредителей, членов, участников, руководителей и работников НКО-иноагента за распространение материалов, в том числе через СМИ и интернет, и направлении их в госорганы без указания о том, что эти материалы произведены в НКО-иноагенте. Такие нарушения предлагается наказывать административным штрафом на граждан в размере 5 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой.
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В свою очередь, распространение информации об НКО, общественном объединении или физлице, включённых в соответствующие реестры и списки иноагентов, а равно производимых ими материалов без указания на то, что соответствующая организация или лицо имеют такой статус, будет грозит штрафом граждан в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей с конфискацией предмета правонарушения либо без таковой, для должностных лиц - от 4 до 5 тысяч с конфискацией, для юрлиц - от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией.
"Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает", - говорится в документе.
"Данный законопроект устраняет пробел в законодательстве, предусматривая штрафные санкции для тех из них, кто утаивает факт получения средств из-за рубежа, не предоставляет отчетность о том, как и на какие цели расходуются эти деньги, не маркирует свою продукцию упоминанием о ее принадлежности иностранному агенту", - пояснил журналистам один из авторов проекта председатель комитета Госдумы по безопасности и глава комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
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Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)Василий ПискаревГосдума РФОбщество
 
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