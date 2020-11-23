https://ria.ru/20201123/shtraf-1585948316.html

В Уфе больницу оштрафовали за сокрытие более 1,4 тысячи случаев COVID-19

В Уфе больницу оштрафовали за сокрытие более 1,4 тысячи случаев COVID-19

Кировский районный суд Уфы оштрафовал на 200 тысяч рублей Республиканскую клиническую больницу имени Куватова за сокрытие информации о более 1,4 тысячи... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T17:09

2020-11-23T17:09

2020-11-23T17:09

распространение нового коронавируса

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коронавирус covid-19

коронавирусы

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

уфа

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УФА, 23 ноя - РИА Новости. Кировский районный суд Уфы оштрафовал на 200 тысяч рублей Республиканскую клиническую больницу имени Куватова за сокрытие информации о более 1,4 тысячи заболевших коронавирусом.В сообщении суда поясняется, что региональный Роспотребнадзор с 1 сентября по 2 октября проводил в учреждении проверку и выявил нарушения."В частности, больница не представила Роспотребнадзору информацию о положительных результатах исследований COVID-19. Непринятие своевременных, исчерпывающих противоэпидемических мер в отношении 1414 неучтенных случаев заболевания коронавирусной инфекцией повлекло за собой распространение инфекции среди неограниченного круга лиц", - сообщает суд.Отмечается, что в судебном заседании адвокаты клиники вину больницы в совершении административного правонарушения не признали."Кировский районный суд признал виновным больницу в совершении административного правонарушения и назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.По данным регионального минздрава, число выявленных случаев коронавируса в Башкирии - более 13 тысяч.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201123/ogranicheniya-1585940478.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), уфа, происшествия