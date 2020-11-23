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В Госдуме предложили увеличить штраф за неповиновение полиции на митингах
В Госдуме предложили увеличить штраф за неповиновение полиции на митингах
Депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за неповиновение требованиям сотрудников силовых ведомств на... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:48
2020-11-23T18:12
дмитрий вяткин
госдума рф
единая россия
общество
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за неповиновение требованиям сотрудников силовых ведомств на митингах.Документ опубликовали в электронной базе данных нижней палаты парламента.Сейчас за единичное нарушение гражданам грозит штраф от 500 до 1000 рублей. По мнению Вяткина, такая сумма "не соответствует степени потенциальной опасности соответствующих деяний, их возможным негативным последствиям".Кроме того, указывается, что игнорирование законных требований силовиков, в том числе в связи с мягкостью наказания, "подрывает основы управления в государстве, препятствует исполнению представителями власти своих служебных обязанностей и может повлечь более серьезные последствия, включая срыв проведения оперативно-розыскных и следственных действий".В случае принятия документа за неповиновение силовикам на митингах гражданам будет грозить штраф от двух до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов. Для должностных лиц — от пяти до десяти тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 60 тысяч.За повторное нарушение гражданам будет грозить штраф от 10 до 20 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов; для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, для юрлиц — от 70 до 200 тысяч рублей.Кабмин поддержал инициативу с условием последующей доработки.
https://ria.ru/20201117/gosduma-1585021752.html
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дмитрий вяткин, госдума рф, единая россия, общество

В Госдуме предложили увеличить штраф за неповиновение полиции на митингах

16:48 23.11.2020 (обновлено: 18:12 23.11.2020)
 
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© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за неповиновение требованиям сотрудников силовых ведомств на митингах.
Документ опубликовали в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Сейчас за единичное нарушение гражданам грозит штраф от 500 до 1000 рублей. По мнению Вяткина, такая сумма "не соответствует степени потенциальной опасности соответствующих деяний, их возможным негативным последствиям".
Кроме того, указывается, что игнорирование законных требований силовиков, в том числе в связи с мягкостью наказания, "подрывает основы управления в государстве, препятствует исполнению представителями власти своих служебных обязанностей и может повлечь более серьезные последствия, включая срыв проведения оперативно-розыскных и следственных действий".
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В случае принятия документа за неповиновение силовикам на митингах гражданам будет грозить штраф от двух до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов. Для должностных лиц — от пяти до десяти тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 60 тысяч.
За повторное нарушение гражданам будет грозить штраф от 10 до 20 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов; для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, для юрлиц — от 70 до 200 тысяч рублей.
Кабмин поддержал инициативу с условием последующей доработки.
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Дмитрий ВяткинГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
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