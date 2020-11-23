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В Госдуму внесли проект о штрафах за незаконное использование пресс-карт
В Госдуму внесли проект о штрафах за незаконное использование пресс-карт
Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин внес в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается установить штраф до 30 тысяч рублей или обязательные работы до РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:39
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дмитрий вяткин
госдума рф
политика
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин внес в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается установить штраф до 30 тысяч рублей или обязательные работы до 50 часов за незаконное использование на митингах пресс-карты, правительство законопроект поддержало, следует из базы данных нижней палаты парламента."Использование в ходе публичного мероприятия отличительного признака представителя средства массовой информации, предусмотренного частью 5 статьи 6 Федерального закона от 19 июня 2004 г. No 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", лицом, не имеющим права на его использование, влечет наложение административного штрафа в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 50 часов", — говорится в проекте закона.Согласно закону основанием для деятельности журналиста на публичном мероприятии является редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста. Журналист, присутствующий на публичном мероприятии, также должен иметь ясно видимый отличительный знак представителя средства массовой информации."Законопроект направлен на предупреждение случаев использования отличительного признака представителя средства массовой информации лицами, не являющимися журналистами", — говорится в пояснительной записке.Правительство законопроект поддержало, следует из отзыва кабмина, размещенного в базе данных Госдумы.
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дмитрий вяткин, госдума рф, политика

В Госдуму внесли проект о штрафах за незаконное использование пресс-карт

16:39 23.11.2020 (обновлено: 18:13 23.11.2020)
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин внес в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается установить штраф до 30 тысяч рублей или обязательные работы до 50 часов за незаконное использование на митингах пресс-карты, правительство законопроект поддержало, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Использование в ходе публичного мероприятия отличительного признака представителя средства массовой информации, предусмотренного частью 5 статьи 6 Федерального закона от 19 июня 2004 г. No 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", лицом, не имеющим права на его использование, влечет наложение административного штрафа в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 50 часов", — говорится в проекте закона.
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Согласно закону основанием для деятельности журналиста на публичном мероприятии является редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста. Журналист, присутствующий на публичном мероприятии, также должен иметь ясно видимый отличительный знак представителя средства массовой информации.
"Законопроект направлен на предупреждение случаев использования отличительного признака представителя средства массовой информации лицами, не являющимися журналистами", — говорится в пояснительной записке.
Правительство законопроект поддержало, следует из отзыва кабмина, размещенного в базе данных Госдумы.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
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