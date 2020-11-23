https://ria.ru/20201123/sfu-1585472400.html

Ученые ведут исследование для создания леса нового поколения

Ученые ведут исследование для создания леса нового поколения

Ученые Германии с участием сотрудника Сибирского федерального университета (СФУ) ведут многолетние сравнительные исследования монокультурных и смешанных... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T03:00

2020-11-23T03:00

2020-11-23T03:00

риа наука

университетская наука

навигатор абитуриента

сибирский федеральный университет

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Ученые Германии с участием сотрудника Сибирского федерального университета (СФУ) ведут многолетние сравнительные исследования монокультурных и смешанных лесонасаждений. Эксперты предполагают, что это поможет определить возможные преимущества смешанного выращивания и создать лесные насаждения нового поколения: совмещающие экологическую ценность с экономической эффективностью. Первые результаты опубликованы в журнале Forests.Ученые считают, что в отличие от плантаций или лесных хозяйств, где выращивают деревья одного вида (монокультуры), в смешанных насаждениях возникает полезное межвидовое взаимодействие. Эти дополнительные условия могут положительно влиять не только на формирование более сбалансированных экосистем, но и на другие преимущества смешанных плантаций, например, увеличение скорости роста деревьев.Авторы исследования изучают сложное взаимодействие между двумя видами — гибридного тополя (Populus) и робинии (Robinia pseudoacacia L.) — на смешанной плантации. Одновременно специалисты учитывают, как на насаждения влияют температура, осадки, состояние почвы и другие "особенности" окружающей среды.По словам ученых, в активных живых клетках непрерывно происходит экспрессия генов — трансформация генетического кода в функциональные продукты: рибонуклеиновую кислоту (РНК) и белки. Для того, чтобы изучить межвидовое воздействие, эксперты исследуют дифференциальную экспрессию генов через изучение уровня и разнообразия разных РНК — транскриптов. Они анализируют их с помощью новейшей генетической технологии высокопроизводительного секвенирования (прочитывания) последовательностей нуклеотидов в РНК."Мы выделяем тотальную РНК из индивидуальных деревьев и полностью ее секвенируем, то есть определяем нуклеотидные последовательности транскриптов всех экспрессируемых генов. По количеству транскриптов определяем, какие гены и с какой интенсивностью функционируют, и сравниваем разные деревья: с разными генотипами, произрастающие в чистых и смешанных насаждениях", — объяснил технологию Крутовский.Ученые считают, что результаты исследования могут помочь в создании лесных насаждений нового поколения: совмещающих экологическую ценность с экономической эффективностью.По словам специалистов, требуются многолетние наблюдения,чтобы понять взаимоотношения между разными видами внутри смешанных лесных плантаций и их взаимодействие со средовыми факторами. Полученные первые данные открывают новые перспективы исследования и позволяют надеяться на получение новых интересных результатов.

https://ria.ru/20200922/sfu-1577548592.html

https://na.ria.ru/20170606/1495906841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, сибирский федеральный университет