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https://ria.ru/20201123/sfu-1585472400.html
Ученые ведут исследование для создания леса нового поколения
Ученые ведут исследование для создания леса нового поколения
Ученые Германии с участием сотрудника Сибирского федерального университета (СФУ) ведут многолетние сравнительные исследования монокультурных и смешанных... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T03:00
2020-11-23T03:00
риа наука
университетская наука
навигатор абитуриента
сибирский федеральный университет
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Ученые Германии с участием сотрудника Сибирского федерального университета (СФУ) ведут многолетние сравнительные исследования монокультурных и смешанных лесонасаждений. Эксперты предполагают, что это поможет определить возможные преимущества смешанного выращивания и создать лесные насаждения нового поколения: совмещающие экологическую ценность с экономической эффективностью. Первые результаты опубликованы в журнале Forests.Ученые считают, что в отличие от плантаций или лесных хозяйств, где выращивают деревья одного вида (монокультуры), в смешанных насаждениях возникает полезное межвидовое взаимодействие. Эти дополнительные условия могут положительно влиять не только на формирование более сбалансированных экосистем, но и на другие преимущества смешанных плантаций, например, увеличение скорости роста деревьев.Авторы исследования изучают сложное взаимодействие между двумя видами — гибридного тополя (Populus) и робинии (Robinia pseudoacacia L.) — на смешанной плантации. Одновременно специалисты учитывают, как на насаждения влияют температура, осадки, состояние почвы и другие "особенности" окружающей среды.По словам ученых, в активных живых клетках непрерывно происходит экспрессия генов — трансформация генетического кода в функциональные продукты: рибонуклеиновую кислоту (РНК) и белки. Для того, чтобы изучить межвидовое воздействие, эксперты исследуют дифференциальную экспрессию генов через изучение уровня и разнообразия разных РНК — транскриптов. Они анализируют их с помощью новейшей генетической технологии высокопроизводительного секвенирования (прочитывания) последовательностей нуклеотидов в РНК."Мы выделяем тотальную РНК из индивидуальных деревьев и полностью ее секвенируем, то есть определяем нуклеотидные последовательности транскриптов всех экспрессируемых генов. По количеству транскриптов определяем, какие гены и с какой интенсивностью функционируют, и сравниваем разные деревья: с разными генотипами, произрастающие в чистых и смешанных насаждениях", — объяснил технологию Крутовский.Ученые считают, что результаты исследования могут помочь в создании лесных насаждений нового поколения: совмещающих экологическую ценность с экономической эффективностью.По словам специалистов, требуются многолетние наблюдения,чтобы понять взаимоотношения между разными видами внутри смешанных лесных плантаций и их взаимодействие со средовыми факторами. Полученные первые данные открывают новые перспективы исследования и позволяют надеяться на получение новых интересных результатов.
https://ria.ru/20200922/sfu-1577548592.html
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университетская наука, навигатор абитуриента, сибирский федеральный университет

Ученые ведут исследование для создания леса нового поколения

03:00 23.11.2020
 
© Depositphotos / PakhnyushchyyЛес
Лес - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Depositphotos / Pakhnyushchyy
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Ученые Германии с участием сотрудника Сибирского федерального университета (СФУ) ведут многолетние сравнительные исследования монокультурных и смешанных лесонасаждений. Эксперты предполагают, что это поможет определить возможные преимущества смешанного выращивания и создать лесные насаждения нового поколения: совмещающие экологическую ценность с экономической эффективностью. Первые результаты опубликованы в журнале Forests.
Ученые считают, что в отличие от плантаций или лесных хозяйств, где выращивают деревья одного вида (монокультуры), в смешанных насаждениях возникает полезное межвидовое взаимодействие. Эти дополнительные условия могут положительно влиять не только на формирование более сбалансированных экосистем, но и на другие преимущества смешанных плантаций, например, увеличение скорости роста деревьев.
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Авторы исследования изучают сложное взаимодействие между двумя видами — гибридного тополя (Populus) и робинии (Robinia pseudoacacia L.) — на смешанной плантации. Одновременно специалисты учитывают, как на насаждения влияют температура, осадки, состояние почвы и другие "особенности" окружающей среды.

"На ранних этапах формирования плантации мы наблюдаем более сильное влияние среды, чем взаимодействие между видами. По мере роста плантации усиливается и межвидовое взаимодействие. Мы обнаружили специфическую дифференциальную экспрессию определенных генов", — рассказал профессор Геттингенского университета и руководитель Научно-образовательного центра геномных исследований СФУ, профессор Константин Крутовский.

По словам ученых, в активных живых клетках непрерывно происходит экспрессия генов — трансформация генетического кода в функциональные продукты: рибонуклеиновую кислоту (РНК) и белки. Для того, чтобы изучить межвидовое воздействие, эксперты исследуют дифференциальную экспрессию генов через изучение уровня и разнообразия разных РНК — транскриптов. Они анализируют их с помощью новейшей генетической технологии высокопроизводительного секвенирования (прочитывания) последовательностей нуклеотидов в РНК.
"Мы выделяем тотальную РНК из индивидуальных деревьев и полностью ее секвенируем, то есть определяем нуклеотидные последовательности транскриптов всех экспрессируемых генов. По количеству транскриптов определяем, какие гены и с какой интенсивностью функционируют, и сравниваем разные деревья: с разными генотипами, произрастающие в чистых и смешанных насаждениях", — объяснил технологию Крутовский.
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По словам специалистов, требуются многолетние наблюдения,чтобы понять взаимоотношения между разными видами внутри смешанных лесных плантаций и их взаимодействие со средовыми факторами. Полученные первые данные открывают новые перспективы исследования и позволяют надеяться на получение новых интересных результатов.
 
РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаСибирский федеральный университет
 
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