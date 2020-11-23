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Названы шесть причин преждевременного поседения
Названы шесть причин преждевременного поседения
Седина считается одним из самых явных признаков возрастных изменений организма. Однако поседение волос может начаться и в раннем возрасте. Издание Milliet... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T07:19
2020-11-23T07:19
волосы
старение
старость
здоровье
общество
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Седина считается одним из самых явных признаков возрастных изменений организма. Однако поседение волос может начаться и в раннем возрасте. Издание Milliet назвало причины преждевременной седины и четыре способа борьбы с этим процессом.Как отмечается в материале, основная причина появления седины в раннем возрасте — дефицит витамина B12. Кроме того, нехватка этого вещества может привести к истончению и выпадению волос.Проблемы с функциями щитовидной железы также могут стать причиной проблем с волосами. Недостаточно хорошая работа этого органа, как указывает издание, грозит поседением, ломкостью или жирностью волос.Преждевременная седина может возникнуть и из-за неправильного питания. Milliet уточняет, что на состояние волос сказывается дефицит ферритина, кальция, витамина D, меди, цинка, железа. Постоянный стресс и беспокойство воздействуют на стволовые клетки, ответственные за пигментацию, что также может привести к седине, подчеркивается в материале.Большую роль играет и генетическая предрасположенность. Вероятность преждевременного поседения повышается, если подобное уже происходило с кем-то из родственников, объясняют авторы статьи.Поседение также могут вызвать вредная химическая продукция для волос.Авторы предложили четыре способа борьбы с ранней сединой.Для преодоления нехватки витамина B12 необходимо добавить в свой рацион яйца, говядину, тунца и лосося. Также стоит ежедневно есть капусту, миндаль, морковный сок и брокколи.В материале подчеркивается, что необходимо защищать волосы от вредного воздействия солнца и, по возможности, надевать головной убор, выходя на улицу.Важно стараться избегать использования фенов и щипцов для волос и расчесывать волосы широкой щеткой.Кроме того, в статье советуется делать массаж головы с кокосовым маслом.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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волосы, старение, старость, здоровье, общество

Названы шесть причин преждевременного поседения

07:19 23.11.2020
 
© Fotolia / WavebreakmediaMicroМужчина, переживающий стресс
Мужчина, переживающий стресс - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Fotolia / WavebreakmediaMicro
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Седина считается одним из самых явных признаков возрастных изменений организма. Однако поседение волос может начаться и в раннем возрасте. Издание Milliet назвало причины преждевременной седины и четыре способа борьбы с этим процессом.
Как отмечается в материале, основная причина появления седины в раннем возрасте — дефицит витамина B12. Кроме того, нехватка этого вещества может привести к истончению и выпадению волос.
Девушка расчесывает волосы - РИА Новости, 1920, 11.06.2020
11 июня, 02:00Сказано в эфире
Назван современный метод борьбы с сединойТрадиционный способ избавиться от седины – краска для волос. Но в ряде случаев вместо этого стоит попробовать другой метод, считает врач-трихолог Ольга Кохас. О том, как можно приостановить поседение, она рассказала в интервью радио Sputnik.
Проблемы с функциями щитовидной железы также могут стать причиной проблем с волосами. Недостаточно хорошая работа этого органа, как указывает издание, грозит поседением, ломкостью или жирностью волос.
Преждевременная седина может возникнуть и из-за неправильного питания. Milliet уточняет, что на состояние волос сказывается дефицит ферритина, кальция, витамина D, меди, цинка, железа.
Постоянный стресс и беспокойство воздействуют на стволовые клетки, ответственные за пигментацию, что также может привести к седине, подчеркивается в материале.
Так художник представил себе генетическую программу, управляющую старением мозга - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 12:16РИА Наука
Найден простой и недорогой способ обратить вспять старение
Большую роль играет и генетическая предрасположенность. Вероятность преждевременного поседения повышается, если подобное уже происходило с кем-то из родственников, объясняют авторы статьи.
Поседение также могут вызвать вредная химическая продукция для волос.
Авторы предложили четыре способа борьбы с ранней сединой.
Для преодоления нехватки витамина B12 необходимо добавить в свой рацион яйца, говядину, тунца и лосося. Также стоит ежедневно есть капусту, миндаль, морковный сок и брокколи.
В материале подчеркивается, что необходимо защищать волосы от вредного воздействия солнца и, по возможности, надевать головной убор, выходя на улицу.
Важно стараться избегать использования фенов и щипцов для волос и расчесывать волосы широкой щеткой.
Кроме того, в статье советуется делать массаж головы с кокосовым маслом.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
Возрастное облысение - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
15 ноября, 13:49Сказано в эфире
Не жди проплешину! Простые способы для мужчин восстановить волосыОстановить процесс выпадения волос у мужчин и даже восстановить их рост там, где начинает образовываться лысина, сейчас не представляет труда. Но только в том случае, если озаботиться этой проблемой как можно раньше.
 
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