https://ria.ru/20201123/sedina-1585839258.html

Названы шесть причин преждевременного поседения

Названы шесть причин преждевременного поседения

Седина считается одним из самых явных признаков возрастных изменений организма. Однако поседение волос может начаться и в раннем возрасте. Издание Milliet... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T07:19

2020-11-23T07:19

2020-11-23T07:19

волосы

старение

старость

здоровье

общество

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Седина считается одним из самых явных признаков возрастных изменений организма. Однако поседение волос может начаться и в раннем возрасте. Издание Milliet назвало причины преждевременной седины и четыре способа борьбы с этим процессом.Как отмечается в материале, основная причина появления седины в раннем возрасте — дефицит витамина B12. Кроме того, нехватка этого вещества может привести к истончению и выпадению волос.Проблемы с функциями щитовидной железы также могут стать причиной проблем с волосами. Недостаточно хорошая работа этого органа, как указывает издание, грозит поседением, ломкостью или жирностью волос.Преждевременная седина может возникнуть и из-за неправильного питания. Milliet уточняет, что на состояние волос сказывается дефицит ферритина, кальция, витамина D, меди, цинка, железа. Постоянный стресс и беспокойство воздействуют на стволовые клетки, ответственные за пигментацию, что также может привести к седине, подчеркивается в материале.Большую роль играет и генетическая предрасположенность. Вероятность преждевременного поседения повышается, если подобное уже происходило с кем-то из родственников, объясняют авторы статьи.Поседение также могут вызвать вредная химическая продукция для волос.Авторы предложили четыре способа борьбы с ранней сединой.Для преодоления нехватки витамина B12 необходимо добавить в свой рацион яйца, говядину, тунца и лосося. Также стоит ежедневно есть капусту, миндаль, морковный сок и брокколи.В материале подчеркивается, что необходимо защищать волосы от вредного воздействия солнца и, по возможности, надевать головной убор, выходя на улицу.Важно стараться избегать использования фенов и щипцов для волос и расчесывать волосы широкой щеткой.Кроме того, в статье советуется делать массаж головы с кокосовым маслом.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

https://radiosputnik.ria.ru/20200611/1572709180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волосы, старение, старость, здоровье, общество