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Сатановский оценил обращение экс-главы офиса Зеленского к Путину
Сатановский оценил обращение экс-главы офиса Зеленского к Путину
Политический эксперт Евгений Сатановский в Telegram-канале прокомментировал обращение бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана к российскому лидеру РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T21:08
2020-11-23T22:09
россия
андрей богдан
госдума рф
верховная рада украины
евгений сатановский
михаил горбачев
украина
в мире
политика
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Политический эксперт Евгений Сатановский в Telegram-канале прокомментировал обращение бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана к российскому лидеру Владимиру Путину.Ранее Богдан призвал российского президента "сделать шаг назад", который, по его словам, в глазах всего мира станет "поступком сильного". Он уточнил, что имел в виду переподписание Минских соглашений."Переводя на простой русский язык: "Мы вас &lt;…&gt; так часто с этими самыми Минскими соглашениями кидали, что больше не можем. Перед Европой плохо выглядеть будем, а они нам деньги дают. Так что давайте их вообще переподпишем. Этим вы &lt;…&gt; всем докажете, какие вы сильные". Логично? С их точки зрения — да", — написал Сатановский.Вместо отказа от Минских соглашений эксперт предложил переподписать Беловежские. В таком случае, добавил он, Украине придется отказаться от тех территорий, которые она получила от России, в частности от Левобережья с Киевом и прочими городами на Днепре, Приазовья и Причерноморья — до Приднестровья.Депутат Госдумы Елена Панина, комментируя обращение Богдана, заявила, что тот ошибся адресом. По ее словам, подобные послания можно было направлять тридцать лет назад Горбачеву или Шеварнадзе, которые делали такие "шаги назад" в большом количестве. Их уступки, отметила Панина, обернулись гибелью десятков тысяч друзей и сторонников России по всему миру.Политик отметила, что украинские власти хотят отказаться от "формулы Штайнмайера" и готовятся строить "концлагеря для всех, у кого найдут в кармане российский паспорт".Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в Париже "нормандской четверки" в декабре 2019 года Верховная рада на внеочередном заседании продлила действие закона до 31 декабря 2020 года. Контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов прошли митинги противников такого решения Киева.
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россия, андрей богдан, госдума рф, верховная рада украины, евгений сатановский, михаил горбачев, украина, в мире, политика

Сатановский оценил обращение экс-главы офиса Зеленского к Путину

21:08 23.11.2020 (обновлено: 22:09 23.11.2020)
 
CC BY 4.0 / администрация президента Украины / Андрей Богдан
Андрей Богдан - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
CC BY 4.0 / администрация президента Украины /
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Политический эксперт Евгений Сатановский в Telegram-канале прокомментировал обращение бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана к российскому лидеру Владимиру Путину.
Ранее Богдан призвал российского президента "сделать шаг назад", который, по его словам, в глазах всего мира станет "поступком сильного". Он уточнил, что имел в виду переподписание Минских соглашений.
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Эксперт считает, что Киев не намерен соблюдать соглашения по Донбассу
"Переводя на простой русский язык: "Мы вас <…> так часто с этими самыми Минскими соглашениями кидали, что больше не можем. Перед Европой плохо выглядеть будем, а они нам деньги дают. Так что давайте их вообще переподпишем. Этим вы <…> всем докажете, какие вы сильные". Логично? С их точки зрения — да", — написал Сатановский.
Вместо отказа от Минских соглашений эксперт предложил переподписать Беловежские. В таком случае, добавил он, Украине придется отказаться от тех территорий, которые она получила от России, в частности от Левобережья с Киевом и прочими городами на Днепре, Приазовья и Причерноморья — до Приднестровья.
Депутат Госдумы Елена Панина, комментируя обращение Богдана, заявила, что тот ошибся адресом.
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По ее словам, подобные послания можно было направлять тридцать лет назад Горбачеву или Шеварнадзе, которые делали такие "шаги назад" в большом количестве. Их уступки, отметила Панина, обернулись гибелью десятков тысяч друзей и сторонников России по всему миру.
Политик отметила, что украинские власти хотят отказаться от "формулы Штайнмайера" и готовятся строить "концлагеря для всех, у кого найдут в кармане российский паспорт".
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в Париже "нормандской четверки" в декабре 2019 года Верховная рада на внеочередном заседании продлила действие закона до 31 декабря 2020 года. Контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов прошли митинги противников такого решения Киева.
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