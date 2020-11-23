https://ria.ru/20201123/sarkozi-1585923296.html

В Париже началось рассмотрение дела против экс-президента Николя Саркози

В Париже началось рассмотрение дела против экс-президента Николя Саркози

Суд Парижа начинает рассмотрение дела в отношении экс-президента Франции Николя Саркози, который обвиняется в коррупции и торговле влиянием, политик прибыл на... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T15:26

2020-11-23T15:26

2020-11-23T17:24

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дело о коррупции в отношении саркози

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ПАРИЖ, 23 ноя - РИА Новости, Людмила Орищенко. Суд Парижа начинает рассмотрение дела в отношении экс-президента Франции Николя Саркози, который обвиняется в коррупции и торговле влиянием, политик прибыл на судебное заседание, передает корреспондент РИА Новости.Быстрым шагом пройдя в зал заседаний, он не стал отвечать на вопросы многочисленных представителей СМИ, которые следят за процессом.Слушания, которые начинаются в понедельник, как предполагается, продлятся до 10 декабря. Речь идет о так называемом "деле о прослушках". Фигурантами дела являются также адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.Позднее стало известно, что суд Парижа решил приостановить слушания по делу, одним из фигурантов которого является бывший президент Франции Николя Саркози, до 26 ноября, до этого времени должна быть проведена медицинская экспертиза в связи с состоянием здоровья другого подсудимого - бывшего высокопоставленного сотрудника Кассационного суда Жильбера Азибера, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Саркози прибыл на заседание в понедельник, как и второй подсудимый - адвокат Тьерри Эрзог. Третий фигурант дела Жильбер Азибер не присутствует на процессе. Его защита в начале заседания попросила о переносе слушаний.Адвокат 73-летнего Азибера отметил, что у его подзащитного серьезные проблемы со здоровьем. Вместе тем он подчеркнул, что Азибер хочет присутствовать на заседании суда, чтобы отстоять свою позицию.Прокуратура со своей стороны заявила о том, что подсудимый может принимать участие в судебном процессе в дистанционном формате.После перерыва судья огласила решение о том, что слушания будут приостановлены до четверга, чтобы до этого времени была проведена медицинская экспертиза. После проведения экспертизы будет приниматься решение о дальнейшем ходе слушаний.Впервые бывшего президента Пятой республики судят по обвинению в коррупции.По версии следствия, бывший французский лидер через своего адвоката Эрзога мог обещать помощь Азиберу в получении должности в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о другом расследовании, которое касается дела о возможном незаконном финансировании президентской кампании Саркози 2007 года со стороны наследницы французской компании L'Oreal Лилиан Беттанкур. Как отмечают французские СМИ, в рамках расследования дела о финансировании президентской кампании следователи в сентябре 2013 года начали прослушку телефонных разговоров Саркози. В начале 2014 года они обнаружили, что политик общался со своим адвокатом Эрзогом по мобильным телефонам, зарегистрированным под вымышленными именами.Саркози отрицает выдвинутые против него обвинения. В эфире телеканала BFMTV бывший лидер указал, в частности, на то, что Азибер не получал никакого поста в Монако.Фигурантам дела может грозить до десяти лет тюрьмы и штраф до одного миллиона евро.Еще один судебный процесс в отношении Саркози – о финансировании его президентской кампании 2012 года – должен начаться весной следующего года.

https://ria.ru/20180708/1524184741.html

https://ria.ru/20201016/sarkozi-1580115481.html

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