https://ria.ru/20201123/sara-1585905448.html
Стало известно, когда циклон "Сара" покинет Москву
Стало известно, когда циклон "Сара" покинет Москву
"Сара" покинет Москву в среду, уступив место другому циклону, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T14:15
2020-11-23T14:15
2020-11-23T14:15
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погода
евгений тишковец
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общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Сара" покинет Москву в среду, уступив место другому циклону, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее Тишковец сообщил о приходе циклона "Сара" днем в воскресенье. Он принес в Москву сильный снегопад.По его словам, снегопад закончился временно, но в ночь на вторник и во вторник он опять начнет засыпать столицу, но уже достаточно влажными осадками.Синоптик уточнил, что снежный покров будет немного снижаться в течение недели - до 4-5 сантиметров, но не исчезнет."А дальше, я думаю, с наступлением календарной зимы мы пойдем в хорошие минуса, начнет крепчать мороз, и это застолбит и увеличит возможность дальнейшего снегонакопления", - заключил метеоролог.
https://ria.ru/20201122/pogoda-1585758548.html
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россия, погода, евгений тишковец, москва, общество
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
"Сара" покинет Москву
в среду, уступив место другому циклону, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
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Ранее Тишковец сообщил о приходе циклона "Сара" днем в воскресенье. Он принес в Москву сильный снегопад.
"В ближайшие сутки "Сара" продолжит воздействовать на нас и всю Европейскую Россию: и в ночь, и завтра днем пасмурная, с мокрыми снегопадами погода, слабый ноль – плюс 2, плюс 3. В следующую ночь заглянет промежуточный гребень к нам, подморозит, чуть-чуть погода улучшится, а на второй день подойдет следующий циклон, но это не "Сара", это его собрат в системе гигантской североатлантической депрессии. Циклон уже придет под другим именем. А "Сара" пойдет дальше утюжить более континентальные части Европейской России", - рассказал Тишковец.
По его словам, снегопад закончился временно, но в ночь на вторник и во вторник он опять начнет засыпать столицу, но уже достаточно влажными осадками.
"Просто мы пока в теплом секторе, ситуация будет потихоньку улучшаться, у нас слабые осадки в виде мокрого снега. А в ночь и завтра днем мы опять окажемся в глубокой ложбине, в зоне неустойчивости, и мокрый снег будет идти средний интенсивности, но вполне себе значимый. С температурой от нуля до 3 градусов", - пояснил Тишковец.
Синоптик уточнил, что снежный покров будет немного снижаться в течение недели - до 4-5 сантиметров, но не исчезнет.
"А дальше, я думаю, с наступлением календарной зимы мы пойдем в хорошие минуса, начнет крепчать мороз, и это застолбит и увеличит возможность дальнейшего снегонакопления", - заключил метеоролог.