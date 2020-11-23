https://ria.ru/20201123/sara-1585905448.html

Стало известно, когда циклон "Сара" покинет Москву

Стало известно, когда циклон "Сара" покинет Москву

"Сара" покинет Москву в среду, уступив место другому циклону, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T14:15

2020-11-23T14:15

2020-11-23T14:15

россия

погода

евгений тишковец

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585896527_0:529:2701:2048_1400x0_80_0_0_93149fe922bffdfa8622ac71707f913a.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Сара" покинет Москву в среду, уступив место другому циклону, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее Тишковец сообщил о приходе циклона "Сара" днем в воскресенье. Он принес в Москву сильный снегопад.По его словам, снегопад закончился временно, но в ночь на вторник и во вторник он опять начнет засыпать столицу, но уже достаточно влажными осадками.Синоптик уточнил, что снежный покров будет немного снижаться в течение недели - до 4-5 сантиметров, но не исчезнет."А дальше, я думаю, с наступлением календарной зимы мы пойдем в хорошие минуса, начнет крепчать мороз, и это застолбит и увеличит возможность дальнейшего снегонакопления", - заключил метеоролог.

https://ria.ru/20201122/pogoda-1585758548.html

https://ria.ru/20201123/pogoda-1585859708.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, евгений тишковец, москва, общество