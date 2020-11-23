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В МИД рассказали об ответе Москвы и Минска на санкции Евросоюза
В МИД рассказали об ответе Москвы и Минска на санкции Евросоюза
Москва и Минск вынуждены отвечать на санкции Евросоюза и делают это скоординированно, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T15:21
2020-11-23T15:21
светлана тихановская
россия
андрей руденко
александр лукашенко
евросоюз
мид белоруссии
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Москва и Минск вынуждены отвечать на санкции Евросоюза и делают это скоординированно, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Он сообщил, что отношения с ЕС будут предметно рассматриваться на заседании коллегий МИД России и МИД Белоруссии 25-26 ноября. "Это важно в условиях санкций, которые Евросоюз вводит против наших стран. Москва и Минск вынуждены на них отвечать и делают это скоординированно", - подчеркнул Руденко.Он напомнил, что Белоруссия недавно снизила уровень своего участия в программе "Восточное партнерство" Евросоюза до экспертного. "Это логично - настоящие партнеры санкций не вводят", - отметил замглавы МИД РФ.По его словам, "печально, что к новым санкциям призывает белорусская оппозиция, позиционирующая себя как "защитник" интересов простого народа". "Ее лидеры предлагают отключить Белоруссию от системы межбанковских расчетов SWIFT, прекратить кредитование государственных финансовых учреждений, отменить проведение в Минске чемпионата мира по хоккею 2021 года. Все эти меры ударят по экономике страны, отразятся на благосостоянии простых граждан, на авторитете Белоруссии", - указал Руденко.ЕС 2 октября ввел индивидуальные санкции против белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протеста и фальсификации итогов президентских выборов. Всего под санкции попали 40 человек, в числе которых в основном силовики и представители избирательных органов Белоруссии.Позже ЕС опубликовал второй санкционный список по Белоруссии, в который уже был включен действующий президент Александр Лукашенко. Фигурантам санкционного списка запрещено посещать страны ЕС. Также санкции предусматривают замораживание активов в ЕС и запрет на предоставление средств.В четверг главы МИД Евросоюза договорились о работе над новым, уже третьим по счету, санкционным списком по Белоруссии, в который должны войти не только физические лица, но и организации.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская.
https://ria.ru/20201117/sanktsii-1584986678.html
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светлана тихановская, россия, андрей руденко, александр лукашенко, евросоюз, мид белоруссии, белоруссия, в мире

В МИД рассказали об ответе Москвы и Минска на санкции Евросоюза

15:21 23.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Москва и Минск вынуждены отвечать на санкции Евросоюза и делают это скоординированно, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Он сообщил, что отношения с ЕС будут предметно рассматриваться на заседании коллегий МИД России и МИД Белоруссии 25-26 ноября. "Это важно в условиях санкций, которые Евросоюз вводит против наших стран. Москва и Минск вынуждены на них отвечать и делают это скоординированно", - подчеркнул Руденко.
Он напомнил, что Белоруссия недавно снизила уровень своего участия в программе "Восточное партнерство" Евросоюза до экспертного. "Это логично - настоящие партнеры санкций не вводят", - отметил замглавы МИД РФ.
По его словам, "печально, что к новым санкциям призывает белорусская оппозиция, позиционирующая себя как "защитник" интересов простого народа". "Ее лидеры предлагают отключить Белоруссию от системы межбанковских расчетов SWIFT, прекратить кредитование государственных финансовых учреждений, отменить проведение в Минске чемпионата мира по хоккею 2021 года. Все эти меры ударят по экономике страны, отразятся на благосостоянии простых граждан, на авторитете Белоруссии", - указал Руденко.
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 13:31
Белоруссия готовит ответные меры на возможное расширение санкций ЕС
ЕС 2 октября ввел индивидуальные санкции против белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протеста и фальсификации итогов президентских выборов. Всего под санкции попали 40 человек, в числе которых в основном силовики и представители избирательных органов Белоруссии.
Позже ЕС опубликовал второй санкционный список по Белоруссии, в который уже был включен действующий президент Александр Лукашенко. Фигурантам санкционного списка запрещено посещать страны ЕС. Также санкции предусматривают замораживание активов в ЕС и запрет на предоставление средств.
В четверг главы МИД Евросоюза договорились о работе над новым, уже третьим по счету, санкционным списком по Белоруссии, в который должны войти не только физические лица, но и организации.
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская.
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Светлана ТихановскаяРоссияАндрей РуденкоАлександр ЛукашенкоЕвросоюзМИД БелоруссииБелоруссияВ мире
 
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