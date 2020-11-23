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В Германии оценили угрозы санкций США из-за "Северного потока — 2"
В Германии оценили угрозы санкций США из-за "Северного потока — 2"
Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес высказался о ситуации вокруг строительства "Северного потока — 2" и призвал Вашингтон уважать... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T05:10
2020-11-23T09:15
германия
оливер хермес
россия
welt
uniper
нэнси пелоси
северный поток — 2
балтийское море
газпром
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес высказался о ситуации вокруг строительства "Северного потока — 2" и призвал Вашингтон уважать европейский суверенитет и вернуться к широкому сотрудничеству с властями Германии и Европы. Об этом пишет газета Welt.Как сообщало агентство DPA, сейчас американское руководство связывается с европейскими компаниями, участвующими в строительстве газопровода, и предупреждает их о возможных санкциях.Вероятные экстерриториальные санкции со стороны США он назвал недопустимым вмешательством в международное право.На прошлой неделе Восточный комитет немецкой экономики обратился к спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси с письмом, в котором выразил обеспокоенность по поводу планов демократов ввести новые экстерриториальные санкции против "Северного потока — 2" и призвал отказаться от этих намерений."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против проекта, так как рассчитывают продвигать в Европе свой сжиженный природный газ. В октябре Вашингтон расширил санкции в отношении "Северного потока — 2", распространив их на компании, которые предоставляют услуги судам, занимающимся укладкой газопровода.
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германия
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германия, оливер хермес, россия, welt, uniper, нэнси пелоси, северный поток — 2, балтийское море, газпром, вашингтон (город), сша, в мире

В Германии оценили угрозы санкций США из-за "Северного потока — 2"

05:10 23.11.2020 (обновлено: 09:15 23.11.2020)
 
© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес высказался о ситуации вокруг строительства "Северного потока — 2" и призвал Вашингтон уважать европейский суверенитет и вернуться к широкому сотрудничеству с властями Германии и Европы. Об этом пишет газета Welt.
Как сообщало агентство DPA, сейчас американское руководство связывается с европейскими компаниями, участвующими в строительстве газопровода, и предупреждает их о возможных санкциях.

"Такой подход совершенно исключен среди союзников", — считает Хермес.

Вероятные экстерриториальные санкции со стороны США он назвал недопустимым вмешательством в международное право.
Надводная сварка захлёстного стыка во время строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
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На прошлой неделе Восточный комитет немецкой экономики обратился к спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси с письмом, в котором выразил обеспокоенность по поводу планов демократов ввести новые экстерриториальные санкции против "Северного потока — 2" и призвал отказаться от этих намерений.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против проекта, так как рассчитывают продвигать в Европе свой сжиженный природный газ. В октябре Вашингтон расширил санкции в отношении "Северного потока — 2", распространив их на компании, которые предоставляют услуги судам, занимающимся укладкой газопровода.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
ГерманияОливер ХермесРоссияWeltUniperНэнси ПелосиСеверный поток — 2Балтийское мореГазпромВашингтон (город)СШАВ мире
 
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