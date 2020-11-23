В Германии оценили угрозы санкций США из-за "Северного потока — 2"
05:10 23.11.2020 (обновлено: 09:15 23.11.2020)
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес высказался о ситуации вокруг строительства "Северного потока — 2" и призвал Вашингтон уважать европейский суверенитет и вернуться к широкому сотрудничеству с властями Германии и Европы. Об этом пишет газета Welt.
Как сообщало агентство DPA, сейчас американское руководство связывается с европейскими компаниями, участвующими в строительстве газопровода, и предупреждает их о возможных санкциях.
"Такой подход совершенно исключен среди союзников", — считает Хермес.
Вероятные экстерриториальные санкции со стороны США он назвал недопустимым вмешательством в международное право.
На прошлой неделе Восточный комитет немецкой экономики обратился к спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси с письмом, в котором выразил обеспокоенность по поводу планов демократов ввести новые экстерриториальные санкции против "Северного потока — 2" и призвал отказаться от этих намерений.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против проекта, так как рассчитывают продвигать в Европе свой сжиженный природный газ. В октябре Вашингтон расширил санкции в отношении "Северного потока — 2", распространив их на компании, которые предоставляют услуги судам, занимающимся укладкой газопровода.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"