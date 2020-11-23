https://ria.ru/20201123/sanktsii-1585836643.html

В Германии оценили угрозы санкций США из-за "Северного потока — 2"

В Германии оценили угрозы санкций США из-за "Северного потока — 2"

Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес высказался о ситуации вокруг строительства "Северного потока — 2" и призвал Вашингтон уважать... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T05:10

2020-11-23T05:10

2020-11-23T09:15

германия

оливер хермес

россия

welt

uniper

нэнси пелоси

северный поток — 2

балтийское море

газпром

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес высказался о ситуации вокруг строительства "Северного потока — 2" и призвал Вашингтон уважать европейский суверенитет и вернуться к широкому сотрудничеству с властями Германии и Европы. Об этом пишет газета Welt.Как сообщало агентство DPA, сейчас американское руководство связывается с европейскими компаниями, участвующими в строительстве газопровода, и предупреждает их о возможных санкциях.Вероятные экстерриториальные санкции со стороны США он назвал недопустимым вмешательством в международное право.На прошлой неделе Восточный комитет немецкой экономики обратился к спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси с письмом, в котором выразил обеспокоенность по поводу планов демократов ввести новые экстерриториальные санкции против "Северного потока — 2" и призвал отказаться от этих намерений."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против проекта, так как рассчитывают продвигать в Европе свой сжиженный природный газ. В октябре Вашингтон расширил санкции в отношении "Северного потока — 2", распространив их на компании, которые предоставляют услуги судам, занимающимся укладкой газопровода.

https://ria.ru/20201122/potok-1585784421.html

германия

россия

балтийское море

вашингтон (город)

сша

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