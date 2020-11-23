https://ria.ru/20201123/samsung-1585898868.html

Samsung откажется от знаменитой серии смартфонов Galaxy Note

Samsung откажется от знаменитой серии смартфонов Galaxy Note

Компания Samsung может отказаться от смартфонов серии Galaxy Note в пользу гаджета с гибким дисплеем. App Об этом сообщает южнокорейское издание Aju News,... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T13:38

2020-11-23T13:38

2020-11-23T13:38

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Компания Samsung может отказаться от смартфонов серии Galaxy Note в пользу гаджета с гибким дисплеем. App Об этом сообщает южнокорейское издание Aju News, ссылаясь на собственный источник.Фактической заменой знаменитой серии фаблетов станет раскладной телефон Galaxy Z Fold 3, выход которого запланирован на июнь 2021 года. Экран новинки научат работать с электронным пером S Pen, который был главной особенностью Note. Стилус достанется достанется и новому Galaxy S21 Ultra.В Samsung рассчитывают, что третье поколение смартфона с гибким экраном, который в разложенном состоянии по диагонали приближается к компактным планшетам, станет популярным среди пользователей.

https://ria.ru/20200901/smartfon-1576595454.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, google android, гаджеты, технологии