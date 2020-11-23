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https://ria.ru/20201123/samsung-1585898868.html
Samsung откажется от знаменитой серии смартфонов Galaxy Note
Samsung откажется от знаменитой серии смартфонов Galaxy Note
Компания Samsung может отказаться от смартфонов серии Galaxy Note в пользу гаджета с гибким дисплеем. App Об этом сообщает южнокорейское издание Aju News,... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T13:38
2020-11-23T13:38
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Компания Samsung может отказаться от смартфонов серии Galaxy Note в пользу гаджета с гибким дисплеем. App Об этом сообщает южнокорейское издание Aju News, ссылаясь на собственный источник.Фактической заменой знаменитой серии фаблетов станет раскладной телефон Galaxy Z Fold 3, выход которого запланирован на июнь 2021 года. Экран новинки научат работать с электронным пером S Pen, который был главной особенностью Note. Стилус достанется достанется и новому Galaxy S21 Ultra.В Samsung рассчитывают, что третье поколение смартфона с гибким экраном, который в разложенном состоянии по диагонали приближается к компактным планшетам, станет популярным среди пользователей.
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samsung, google android, гаджеты, технологии

Samsung откажется от знаменитой серии смартфонов Galaxy Note

13:38 23.11.2020
 
© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в фотобанкСтенд компании Samsung
Стенд компании Samsung - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Компания Samsung может отказаться от смартфонов серии Galaxy Note в пользу гаджета с гибким дисплеем. App Об этом сообщает южнокорейское издание Aju News, ссылаясь на собственный источник.
Фактической заменой знаменитой серии фаблетов станет раскладной телефон Galaxy Z Fold 3, выход которого запланирован на июнь 2021 года. Экран новинки научат работать с электронным пером S Pen, который был главной особенностью Note. Стилус достанется достанется и новому Galaxy S21 Ultra.
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2 - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 18:01
Samsung представила смартфон с гибким экраном Galaxy Z Fold2
В Samsung рассчитывают, что третье поколение смартфона с гибким экраном, который в разложенном состоянии по диагонали приближается к компактным планшетам, станет популярным среди пользователей.
 
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