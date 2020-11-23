https://ria.ru/20201123/samoubiystvo-1585856099.html
СМИ: девять австралийских солдат покончили с собой
СМИ: девять австралийских солдат покончили с собой
Девять австралийских военнослужащих покончили с собой за последние три недели на фоне публикации доклада о военных преступлениях в Афганистане, пишет Daily... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T10:25
2020-11-23T10:25
2020-11-23T12:03
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Девять австралийских военнослужащих покончили с собой за последние три недели на фоне публикации доклада о военных преступлениях в Афганистане, пишет Daily Mail.Такое количество самоубийств — восемь мужчин и женщина — за столь короткий промежуток времени беспрецедентно в истории австралийской армии, отмечает газета.В докладе, который опубликовал командующий Вооруженными силами Австралии Ангус Кэмпбелл, говорится о 39 убийствах, совершенных австралийским спецназом в Афганистане с 2005 по 2016 год. Среди жертв как местные солдаты, так и мирные жители.Пока нет доказательств, что покончившие с собой военные причастны к этим преступлениям. Однако специалисты не исключают, что расследование могло спровоцировать самоубийства."Я думаю, что некоторые сообщения в СМИ изображали всех одной краской и люди забыли о презумпции невиновности — это все вызывало стресс", — заявил изданию Advertiser консультант по психическому здоровью Нил Уоллас.Как сообщалось, в докладе приводятся показания более чем 400 свидетелей, эксперты изучили свыше 20 тысяч документов и около 25 тысяч фотографий. Кэмпбелл призвал выплатить семьям жертв компенсацию, а также провести дополнительное уголовное расследование по 36 инцидентам, связанным с убийствами и случаями неоправданной жестокости.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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афганистан, австралия, в мире
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
Девять австралийских военнослужащих покончили с собой за последние три недели на фоне публикации доклада о военных преступлениях в Афганистане
, пишет Daily Mail
.
Такое количество самоубийств — восемь мужчин и женщина — за столь короткий промежуток времени беспрецедентно в истории австралийской армии, отмечает газета.
В докладе, который опубликовал командующий Вооруженными силами Австралии Ангус Кэмпбелл, говорится о 39 убийствах, совершенных австралийским спецназом в Афганистане с 2005 по 2016 год. Среди жертв как местные солдаты, так и мирные жители.
Пока нет доказательств, что покончившие с собой военные причастны к этим преступлениям. Однако специалисты не исключают, что расследование могло спровоцировать самоубийства.
"Я думаю, что некоторые сообщения в СМИ изображали всех одной краской и люди забыли о презумпции невиновности — это все вызывало стресс", — заявил изданию Advertiser
консультант по психическому здоровью Нил Уоллас.
Как сообщалось, в докладе приводятся показания более чем 400 свидетелей, эксперты изучили свыше 20 тысяч документов и около 25 тысяч фотографий. Кэмпбелл призвал выплатить семьям жертв компенсацию, а также провести дополнительное уголовное расследование по 36 инцидентам, связанным с убийствами и случаями неоправданной жестокости.