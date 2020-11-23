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Белоруссия хочет закупить самолеты Су-30 СМ и вертолеты Ми-35
Белоруссия хочет закупить самолеты Су-30 СМ и вертолеты Ми-35
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что республика планирует в будущем году закупить четыре самолета Су-30СМ и четыре вертолета Ми-35. РИА Новости, 23.11.2020
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су-30см
бтр-82
министерство обороны белоруссии
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ми-35
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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что республика планирует в будущем году закупить четыре самолета Су-30СМ и четыре вертолета Ми-35.По его словам, также планируется "перевооружить два механизированных батальона на БТР-82А", предполагаются закупки средств радиоэлектронной связи. При этом министр заметил, что при поставке средств радиоэлектронной связи в войска внимание будет уделяться отечественным разработкам.
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су-30см, бтр-82, министерство обороны белоруссии, россия, ми-35, белоруссия, в мире

Белоруссия хочет закупить самолеты Су-30 СМ и вертолеты Ми-35

21:58 23.11.2020 (обновлено: 22:14 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Андрей СтанавовУдарный вертолет Ми-35 армейской авиации ВКС России
Ударный вертолет Ми-35 армейской авиации ВКС России - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Андрей Станавов
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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что республика планирует в будущем году закупить четыре самолета Су-30СМ и четыре вертолета Ми-35.

"Мы продолжим закупки по самолетам Су-30СМ, в следующем году мы планируем еще четыре закупить. Мы планируем в следующем году, и подписан уже контракт с Российской Федерацией, закупить четыре вертолета Ми-35", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в понедельник.

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По его словам, также планируется "перевооружить два механизированных батальона на БТР-82А", предполагаются закупки средств радиоэлектронной связи. При этом министр заметил, что при поставке средств радиоэлектронной связи в войска внимание будет уделяться отечественным разработкам.
 
Су-30СМБТР-82Министерство обороны БелоруссииРоссияМи-35БелоруссияВ мире
 
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