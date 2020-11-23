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Белоруссия хочет закупить самолеты Су-30 СМ и вертолеты Ми-35
Белоруссия хочет закупить самолеты Су-30 СМ и вертолеты Ми-35
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что республика планирует в будущем году закупить четыре самолета Су-30СМ и четыре вертолета Ми-35. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T21:58
2020-11-23T21:58
2020-11-23T22:14
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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что республика планирует в будущем году закупить четыре самолета Су-30СМ и четыре вертолета Ми-35.По его словам, также планируется "перевооружить два механизированных батальона на БТР-82А", предполагаются закупки средств радиоэлектронной связи. При этом министр заметил, что при поставке средств радиоэлектронной связи в войска внимание будет уделяться отечественным разработкам.
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су-30см, бтр-82, министерство обороны белоруссии, россия, ми-35, белоруссия, в мире