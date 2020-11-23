https://ria.ru/20201123/samolety-1585996222.html

Белоруссия хочет закупить самолеты Су-30 СМ и вертолеты Ми-35

Белоруссия хочет закупить самолеты Су-30 СМ и вертолеты Ми-35

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что республика планирует в будущем году закупить четыре самолета Су-30СМ и четыре вертолета Ми-35. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T21:58

2020-11-23T21:58

2020-11-23T22:14

су-30см

бтр-82

министерство обороны белоруссии

россия

ми-35

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576512759_0:109:3077:1839_1400x0_80_0_0_8a87b5e71162a9b1d9e82dc5658cbec0.jpg

МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что республика планирует в будущем году закупить четыре самолета Су-30СМ и четыре вертолета Ми-35.По его словам, также планируется "перевооружить два механизированных батальона на БТР-82А", предполагаются закупки средств радиоэлектронной связи. При этом министр заметил, что при поставке средств радиоэлектронной связи в войска внимание будет уделяться отечественным разработкам.

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

су-30см, бтр-82, министерство обороны белоруссии, россия, ми-35, белоруссия, в мире