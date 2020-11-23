https://ria.ru/20201123/sammit-1585994404.html

Россия надеется на проведение следующего саммита G20 в очном формате

Россия надеется на проведение следующего саммита G20 в очном формате

Россия надеется, что следующий саммит G20 в октябре 2021 года пройдёт в традиционном очном формате, заявила шерпа Российской Федерации в "Группе двадцати"... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T21:31

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2020-11-23T21:31

россия

джузеппе конте

светлана лукаш

большая двадцатка

саудовская аравия

италия

в мире

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия надеется, что следующий саммит G20 в октябре 2021 года пройдёт в традиционном очном формате, заявила шерпа Российской Федерации в "Группе двадцати" Светлана Лукаш.В воскресенье завершился двухдневный саммит G20 под председательством Саудовской Аравии, который прошел во второй раз за его историю в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса. По итогам саммита Саудовская Аравия передала право на председательство в "Группе двадцати" Италии.В свою очередь премьер-министр Италии Джузеппе Конте отметил успех председательства Саудовской Аравии в "двадцатке" и пригласил лидеров стран "Группы двадцати" в октябре 2021 года на саммит в Италию.

https://ria.ru/20201122/sammit-1585812742.html

россия

саудовская аравия

италия

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россия, джузеппе конте, светлана лукаш, большая двадцатка, саудовская аравия, италия, в мире