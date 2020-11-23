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Россия надеется на проведение следующего саммита G20 в очном формате
Россия надеется на проведение следующего саммита G20 в очном формате
Россия надеется, что следующий саммит G20 в октябре 2021 года пройдёт в традиционном очном формате, заявила шерпа Российской Федерации в "Группе двадцати"... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T21:31
2020-11-23T21:31
россия
джузеппе конте
светлана лукаш
большая двадцатка
саудовская аравия
италия
в мире
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия надеется, что следующий саммит G20 в октябре 2021 года пройдёт в традиционном очном формате, заявила шерпа Российской Федерации в "Группе двадцати" Светлана Лукаш.В воскресенье завершился двухдневный саммит G20 под председательством Саудовской Аравии, который прошел во второй раз за его историю в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса. По итогам саммита Саудовская Аравия передала право на председательство в "Группе двадцати" Италии.В свою очередь премьер-министр Италии Джузеппе Конте отметил успех председательства Саудовской Аравии в "двадцатке" и пригласил лидеров стран "Группы двадцати" в октябре 2021 года на саммит в Италию.
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россия, джузеппе конте, светлана лукаш, большая двадцатка, саудовская аравия, италия, в мире

Россия надеется на проведение следующего саммита G20 в очном формате

21:31 23.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе саммита "Группы двадцати" в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе саммита Группы двадцати в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия надеется, что следующий саммит G20 в октябре 2021 года пройдёт в традиционном очном формате, заявила шерпа Российской Федерации в "Группе двадцати" Светлана Лукаш.

"Следующий саммит, мы надеемся, будет все-таки вживую. Опять же, если мы сможем провакцинироваться, если мы сможем вернуться к нормальной экономической активности и жизнедеятельности, то, безусловно, препятствий для личных встреч лидеров не будет. Все выразили готовность сделать все возможное, чтобы следующий саммит "Группы двадцати" уже прошел в живом, традиционном формате", - сказала Лукаш в эфире телеканала "Россия 24".

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
22 ноября, 19:58
Меркель рассказала, чем выделялся нынешний саммит G20
В воскресенье завершился двухдневный саммит G20 под председательством Саудовской Аравии, который прошел во второй раз за его историю в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса. По итогам саммита Саудовская Аравия передала право на председательство в "Группе двадцати" Италии.
В свою очередь премьер-министр Италии Джузеппе Конте отметил успех председательства Саудовской Аравии в "двадцатке" и пригласил лидеров стран "Группы двадцати" в октябре 2021 года на саммит в Италию.
 
РоссияДжузеппе КонтеСветлана ЛукашБольшая двадцаткаСаудовская АравияИталияВ мире
 
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