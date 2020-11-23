Россия надеется на проведение следующего саммита G20 в очном формате
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе саммита "Группы двадцати" в режиме видеоконференции
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия надеется, что следующий саммит G20 в октябре 2021 года пройдёт в традиционном очном формате, заявила шерпа Российской Федерации в "Группе двадцати" Светлана Лукаш.
"Следующий саммит, мы надеемся, будет все-таки вживую. Опять же, если мы сможем провакцинироваться, если мы сможем вернуться к нормальной экономической активности и жизнедеятельности, то, безусловно, препятствий для личных встреч лидеров не будет. Все выразили готовность сделать все возможное, чтобы следующий саммит "Группы двадцати" уже прошел в живом, традиционном формате", - сказала Лукаш в эфире телеканала "Россия 24".
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В воскресенье завершился двухдневный саммит G20 под председательством Саудовской Аравии, который прошел во второй раз за его историю в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса. По итогам саммита Саудовская Аравия передала право на председательство в "Группе двадцати" Италии.
В свою очередь премьер-министр Италии Джузеппе Конте отметил успех председательства Саудовской Аравии в "двадцатке" и пригласил лидеров стран "Группы двадцати" в октябре 2021 года на саммит в Италию.