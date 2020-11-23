https://ria.ru/20201123/sakhalin-1585872642.html
На Сахалине задержали мать умершего от обезвоживания младенца
На Сахалине задержали мать умершего от обезвоживания младенца
Мать младенца, умершего от обезвоживания, задержана на Сахалине, из семьи также изъяли брата-близнеца погибшего ребёнка и двухлетнюю девочку с признаками... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T11:52
2020-11-23T11:52
2020-11-23T11:52
сахалин
следственный комитет россии (ск рф)
сахалинская область
происшествия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Мать младенца, умершего от обезвоживания, задержана на Сахалине, из семьи также изъяли брата-близнеца погибшего ребёнка и двухлетнюю девочку с признаками дистрофии, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что тело шестимесячного мальчика обнаружили в доме в Сахалинской области, ребенок умер, предварительно, от обезвоживания. Было возбуждено уголовное дело об убийстве."В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения тела шестимесячного мальчика, смерть которого наступила от обезвоживания организма (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ), задержана его 25-летняя мать", - говорится в сообщении.Кроме того, следователи возбудили еще одно уголовное дело о халатности в связи с выявленными фактами ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов опеки и попечительства и ОМВД России по Долинскому городскому округу."Установлено, что материально-бытовые условия семьи являются неудовлетворительными, непригодными для проживания в них детей, еда и одежда отсутствуют. Мать детей злоупотребляет алкоголем, должного внимания им не уделяет. Из семьи изъяты и помещены в лечебное учреждение города брат-близнец погибшего ребёнка и двухлетняя девочка с признаками дистрофии средней степени тяжести", - добавляется в сообщении.
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сахалин
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сахалин, следственный комитет россии (ск рф), сахалинская область, происшествия
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Мать младенца, умершего от обезвоживания, задержана на Сахалине
, из семьи также изъяли брата-близнеца погибшего ребёнка и двухлетнюю девочку с признаками дистрофии, сообщается на сайте СК
РФ.
Ранее сообщалось, что тело шестимесячного мальчика обнаружили в доме в Сахалинской области
, ребенок умер, предварительно, от обезвоживания. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.
"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения тела шестимесячного мальчика, смерть которого наступила от обезвоживания организма (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ), задержана его 25-летняя мать", - говорится в сообщении.
Кроме того, следователи возбудили еще одно уголовное дело о халатности в связи с выявленными фактами ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов опеки и попечительства и ОМВД России по Долинскому городскому округу.
"Установлено, что материально-бытовые условия семьи являются неудовлетворительными, непригодными для проживания в них детей, еда и одежда отсутствуют. Мать детей злоупотребляет алкоголем, должного внимания им не уделяет. Из семьи изъяты и помещены в лечебное учреждение города брат-близнец погибшего ребёнка и двухлетняя девочка с признаками дистрофии средней степени тяжести", - добавляется в сообщении.