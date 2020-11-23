https://ria.ru/20201123/russkiy-1585841330.html

Мост на остров Русский будет закрыт еще два дня

Мост на остров Русский будет закрыт еще два дня

Открытие моста на остров Русский во Владивостоке, который закрыли из-за обледенения вант, перенесли на 25 ноября, сообщает правительство Приморья. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T07:49

2020-11-23T07:49

2020-11-23T07:49

дальневосточный федеральный университет

русский (остров)

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Открытие моста на остров Русский во Владивостоке, который закрыли из-за обледенения вант, перенесли на 25 ноября, сообщает правительство Приморья.Утром 21 ноября из-за падения льда с вант закрыли движение по мосту на остров Русский. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью в два часа, при этом очереди на него каждый раз ждут несколько десятков авто и множество людей. Открытие моста несколько раз переносили. В правительстве края РИА Новости сообщали, что в работы на мосту не ведутся, мостовики ждут, когда ванты оттают. Сейчас температура во Владивосток - минус 5 градусов.Отмечается, что за время, что мост закрыт, паром перевез на материк и обратно 3517 пассажиров и 501 автомобиль.Мост - единственный способ попасть на остров Русский. На острове живут несколько тысяч человек, расположен ДВФУ, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.

https://ria.ru/20201122/russkiy-1585772541.html

русский (остров)

владивосток

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дальневосточный федеральный университет, русский (остров), владивосток, происшествия