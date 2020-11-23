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На отрезанном от материка острове Русский организовали полевые кухни
На отрезанном от материка острове Русский организовали полевые кухни
Полевую кухню развернули на острове Русский во Владивостоке, который оказался отрезанными после закрытия моста из-за обледенения вант, передает корреспондент... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T04:17
2020-11-23T04:55
россия
русский (остров)
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Полевую кухню развернули на острове Русский во Владивостоке, который оказался отрезанными после закрытия моста из-за обледенения вант, передает корреспондент РИА Новости.Утром 21 ноября из-за падения льда с вант закрыли движение по мосту на остров Русский. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью в два часа, при этом очереди на него каждый раз ждут несколько десятков авто и множество людей. Открытие моста несколько раз переносили. В правительстве края РИА Новости сообщали, что в работы на мосту не ведутся, мостовики ждут, когда ванты оттают. Сейчас температура во Владивосток - минус 5 градусов.В понедельник утром на улицу Экипажная военные доставили полевую кухню. Всем желающим раздают гречневую кашу с тушенкой и наливают горячий чай. В очередь за едой выстроились около 15 человек.При этом еще несколько десятков местных жителей собрались в ожидании газовых баллонов, плиток и питьевой воды, раздачу которых анонсировали власти города накануне. Примерно половина ожидающих - люди пенсионного возраста. Военные, которые привезли полевую кухню, сообщили, что про газ и воду информации у них нет.В мэрии РИА Новости уточнили, что газ, печки и вода будут после обеда. Также в администрации города сообщили, что вторая полевая кухня на Русском развернута в поселке Поспелово.Как сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота, военные развернули 10 полевых кухонь во Владивостоке. Военные повара работают на улицах Калинина, Полярная, Борисенко, Черемуховая, в санатории "Океанский" и на острове Русский. Горячей пищей обеспечены более 2 тысяч человек.Мост - единственный способ попасть на остров Русский. На острове живут несколько тысяч человек, расположен ДВФУ, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части. Как сообщает корреспондент РИА Новости, в магазинах на острове с вечера субботы нет в продаже питьевой воды в пятилитровых упаковках, спичек, газовых баллонов, закончился хлеб.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклона, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.Как сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота, военные развернули 10 полевых кухонь во Владивостоке. Военные повара работают на улицах Калинина, Полярная, Борисенко, Черкмуховая, в санатории "Океанский" и на острове Русский. Горячей пищей обеспечены более 2 тысяч человек.Мост - единственный способ попасть на остров Русский. На острове живут несколько тысяч человек, расположен ДВФУ, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части. Как сообщает корреспондент РИА Новости, в магазинах на острове с вечера субботы нет в продаже питьевой воды в пятилитровых упаковках, спичек, газовых баллонов, закончился хлеб.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклона, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.
https://ria.ru/20201123/resursy-1585832471.html
https://ria.ru/20201123/pomosch-1585834271.html
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россия, русский (остров), владивосток, приморский край, происшествия

На отрезанном от материка острове Русский организовали полевые кухни

04:17 23.11.2020 (обновлено: 04:55 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкМост на остров Русский во Владивостоке перекрыт из-за опасности падения льда
Мост на остров Русский во Владивостоке перекрыт из-за опасности падения льда - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Полевую кухню развернули на острове Русский во Владивостоке, который оказался отрезанными после закрытия моста из-за обледенения вант, передает корреспондент РИА Новости.
Утром 21 ноября из-за падения льда с вант закрыли движение по мосту на остров Русский. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью в два часа, при этом очереди на него каждый раз ждут несколько десятков авто и множество людей. Открытие моста несколько раз переносили. В правительстве края РИА Новости сообщали, что в работы на мосту не ведутся, мостовики ждут, когда ванты оттают. Сейчас температура во Владивосток - минус 5 градусов.
В понедельник утром на улицу Экипажная военные доставили полевую кухню. Всем желающим раздают гречневую кашу с тушенкой и наливают горячий чай. В очередь за едой выстроились около 15 человек.
При этом еще несколько десятков местных жителей собрались в ожидании газовых баллонов, плиток и питьевой воды, раздачу которых анонсировали власти города накануне. Примерно половина ожидающих - люди пенсионного возраста. Военные, которые привезли полевую кухню, сообщили, что про газ и воду информации у них нет.
В мэрии РИА Новости уточнили, что газ, печки и вода будут после обеда. Также в администрации города сообщили, что вторая полевая кухня на Русском развернута в поселке Поспелово.
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Как сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота, военные развернули 10 полевых кухонь во Владивостоке. Военные повара работают на улицах Калинина, Полярная, Борисенко, Черемуховая, в санатории "Океанский" и на острове Русский. Горячей пищей обеспечены более 2 тысяч человек.
Мост - единственный способ попасть на остров Русский. На острове живут несколько тысяч человек, расположен ДВФУ, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части. Как сообщает корреспондент РИА Новости, в магазинах на острове с вечера субботы нет в продаже питьевой воды в пятилитровых упаковках, спичек, газовых баллонов, закончился хлеб.
В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклона, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.
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Как сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота, военные развернули 10 полевых кухонь во Владивостоке. Военные повара работают на улицах Калинина, Полярная, Борисенко, Черкмуховая, в санатории "Океанский" и на острове Русский. Горячей пищей обеспечены более 2 тысяч человек.
Мост - единственный способ попасть на остров Русский. На острове живут несколько тысяч человек, расположен ДВФУ, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части. Как сообщает корреспондент РИА Новости, в магазинах на острове с вечера субботы нет в продаже питьевой воды в пятилитровых упаковках, спичек, газовых баллонов, закончился хлеб.
В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклона, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.
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