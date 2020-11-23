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Руководителем камчатского министерства счастья стала Анастасия Федорова
Руководителем камчатского министерства счастья стала Анастасия Федорова
Руководителем министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края, которое ранее губернатор Владимир Солодов назвал министерством... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T08:19
2020-11-23T08:19
2020-11-25T15:24
камчатский край
владимир солодов
камчатский край
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя – РИА Новости. Руководителем министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края, которое ранее губернатор Владимир Солодов назвал министерством счастья, назначена Анастасия Федорова, сообщает пресс-служба краевого правительства.Ранее сообщалось, что в рамках реформирования структуры правительства Камчатского края, которую с 21 сентября проводит Солодов, региональное министерство социального развития и труда было разделено на два органа власти: министерство социального благополучия и семейной политики и министерство труда и кадрового потенциала. Первое из них губернатор назвал министерством счастья. Тогда он отметил, что задачей этого органа власти станет "создание благополучного общества и благополучной семейной политики"."Министром социального благополучия и семейной политики Камчатского края назначена Анастасия Федорова", - говорится в сообщении.Отмечается, что ранее Федорова работала директором краевого государственного казенного учреждения "Центр выплат". Затем была назначена на должность заместителя министра социального развития и труда Камчатского края. После создания нового министерства стала заместителем министра социального благополучия и семейной политики."По сути, это и есть министерство счастья, министерство создания на Камчатке тех условий, которые позволят нам благополучно развиваться. Мы все знаем, что вопросы демографии и вопросы социального благополучия сейчас разнесены по разным министерствам, мы их в одном месте соберем и сделаем это одной из ключевых ставок нашей работы", – приводит пресс-служба слова главы региона Солодова.
https://radiosputnik.ria.ru/20201001/kamchatka-1578035916.html
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владимир солодов, камчатский край, общество
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя – РИА Новости.
Руководителем министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края
, которое ранее губернатор Владимир Солодов
назвал министерством счастья, назначена Анастасия Федорова, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Ранее сообщалось, что в рамках реформирования структуры правительства Камчатского края, которую с 21 сентября проводит Солодов, региональное министерство социального развития и труда было разделено на два органа власти: министерство социального благополучия и семейной политики и министерство труда и кадрового потенциала. Первое из них губернатор назвал министерством счастья. Тогда он отметил, что задачей этого органа власти станет "создание благополучного общества и благополучной семейной политики".
"Министром социального благополучия и семейной политики Камчатского края назначена Анастасия Федорова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее Федорова работала директором краевого государственного казенного учреждения "Центр выплат". Затем была назначена на должность заместителя министра социального развития и труда Камчатского края. После создания нового министерства стала заместителем министра социального благополучия и семейной политики.
"По сути, это и есть министерство счастья, министерство создания на Камчатке тех условий, которые позволят нам благополучно развиваться. Мы все знаем, что вопросы демографии и вопросы социального благополучия сейчас разнесены по разным министерствам, мы их в одном месте соберем и сделаем это одной из ключевых ставок нашей работы", – приводит пресс-служба слова главы региона Солодова.