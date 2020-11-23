https://ria.ru/20201123/rouming-1585919476.html
В МИД оценили возможность отмены роуминга между Россией и Белоруссией
В МИД оценили возможность отмены роуминга между Россией и Белоруссией
Отмена роуминга между РФ и Белоруссией уже назрела, Москва надеется, что это скоро произойдет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T15:13
2020-11-23T15:13
2020-11-23T15:13
союзное государство
россия
андрей руденко
белоруссия
технологии
экономика
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Отмена роуминга между РФ и Белоруссией уже назрела, Москва надеется, что это скоро произойдет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.По его словам, для граждан РФ и Белоруссии большое значение имеют вопросы, касающиеся их повседневной жизни. "Это, к примеру, отмена роуминга, которая давно назрела", - сказал Руденко.Он напомнил, что с 1 ноября текущего года операторы перешли на тестовый режим работы по новой системе тарификации, которая в разы сокращает стоимость звонков.Операторы связи России и Белоруссии с 1 ноября в тестовом режиме перешли на новую тарификацию в роуминге: ставка интерконнекта снизилась с 30 центов до 1,5 цента за минуту. Это позволило многократно снизить стоимость связи для клиентов российских операторов в Белоруссии и наоборот.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Сторонами в общей сложности разрабатывается 31 проект отраслевых дорожных карт, в том числе одна из них - об отмене роуминга между Белоруссией и Россией.Таким образом, работа, направленная на отмену роуминга на территории Союзного государства, ведется уже несколько лет. Сначала была согласована и подписана "Дорожная карта по реализации резолюции Высшего государственного Совета Союзного государства от 30 июня 2017 года по вопросу об отмене роуминга на территории Союзного государства", а также план мероприятий совместных действий для выявления и пресечения мошенничества в сетях связи двух стран.Эта дорожная карта была утверждена министрами связи обеих стран в декабре 2019 года, и в соответствии с ней плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве должна была быть отменена уже не позднее прошедшего сентября.
https://ria.ru/20201021/rouming-1580780603.html
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россия, андрей руденко, белоруссия, технологии, экономика
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Отмена роуминга между РФ и Белоруссией
уже назрела, Москва надеется, что это скоро произойдет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко
.
По его словам, для граждан РФ и Белоруссии большое значение имеют вопросы, касающиеся их повседневной жизни. "Это, к примеру, отмена роуминга, которая давно назрела", - сказал Руденко.
Он напомнил, что с 1 ноября текущего года операторы перешли на тестовый режим работы по новой системе тарификации, которая в разы сокращает стоимость звонков.
"Идет апробирование взаимодействия российских и белорусских компаний сотовой связи. Надеюсь, что отмена роуминга не за горами", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
Операторы связи России и Белоруссии с 1 ноября в тестовом режиме перешли на новую тарификацию в роуминге: ставка интерконнекта снизилась с 30 центов до 1,5 цента за минуту. Это позволило многократно снизить стоимость связи для клиентов российских операторов в Белоруссии и наоборот.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Сторонами в общей сложности разрабатывается 31 проект отраслевых дорожных карт, в том числе одна из них - об отмене роуминга между Белоруссией и Россией.
Таким образом, работа, направленная на отмену роуминга на территории Союзного государства
, ведется уже несколько лет. Сначала была согласована и подписана "Дорожная карта по реализации резолюции Высшего государственного Совета Союзного государства от 30 июня 2017 года по вопросу об отмене роуминга на территории Союзного государства", а также план мероприятий совместных действий для выявления и пресечения мошенничества в сетях связи двух стран.
Эта дорожная карта была утверждена министрами связи обеих стран в декабре 2019 года, и в соответствии с ней плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве должна была быть отменена уже не позднее прошедшего сентября.