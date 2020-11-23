https://ria.ru/20201123/rouming-1585919476.html

В МИД оценили возможность отмены роуминга между Россией и Белоруссией

В МИД оценили возможность отмены роуминга между Россией и Белоруссией

Отмена роуминга между РФ и Белоруссией уже назрела, Москва надеется, что это скоро произойдет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T15:13

2020-11-23T15:13

2020-11-23T15:13

союзное государство

россия

андрей руденко

белоруссия

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576952031_0:0:3218:1810_1400x0_80_0_0_335d32ab31dde7870f0bd5d63089cba8.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Отмена роуминга между РФ и Белоруссией уже назрела, Москва надеется, что это скоро произойдет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.По его словам, для граждан РФ и Белоруссии большое значение имеют вопросы, касающиеся их повседневной жизни. "Это, к примеру, отмена роуминга, которая давно назрела", - сказал Руденко.Он напомнил, что с 1 ноября текущего года операторы перешли на тестовый режим работы по новой системе тарификации, которая в разы сокращает стоимость звонков.Операторы связи России и Белоруссии с 1 ноября в тестовом режиме перешли на новую тарификацию в роуминге: ставка интерконнекта снизилась с 30 центов до 1,5 цента за минуту. Это позволило многократно снизить стоимость связи для клиентов российских операторов в Белоруссии и наоборот.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Сторонами в общей сложности разрабатывается 31 проект отраслевых дорожных карт, в том числе одна из них - об отмене роуминга между Белоруссией и Россией.Таким образом, работа, направленная на отмену роуминга на территории Союзного государства, ведется уже несколько лет. Сначала была согласована и подписана "Дорожная карта по реализации резолюции Высшего государственного Совета Союзного государства от 30 июня 2017 года по вопросу об отмене роуминга на территории Союзного государства", а также план мероприятий совместных действий для выявления и пресечения мошенничества в сетях связи двух стран.Эта дорожная карта была утверждена министрами связи обеих стран в декабре 2019 года, и в соответствии с ней плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве должна была быть отменена уже не позднее прошедшего сентября.

https://ria.ru/20201021/rouming-1580780603.html

https://ria.ru/20201117/lukashenko-1584955594.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей руденко, белоруссия, технологии, экономика