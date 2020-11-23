https://ria.ru/20201123/rossiya-1585859837.html

Открытый фестиваль документального кино "Россия" начался в Екатеринбурге

Открытый фестиваль документального кино "Россия" начался в Екатеринбурге

Открытый фестиваль документального кино "Россия" начнется в понедельник в Екатеринбурге и продлится до 28 ноября, помимо оффлайн-площадок каждый фильм,... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T12:21

2020-11-23T12:21

2020-11-23T12:21

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Открытый фестиваль документального кино "Россия" начнется в понедельник в Екатеринбурге и продлится до 28 ноября, помимо оффлайн-площадок каждый фильм, участвующий в конкурсной программе, будет показан для зрителей и онлайн, сообщают организаторы.Традиционно Открытый фестиваль документального кино "Россия" проводился в начале октября, но из-за ситуации с коронавирусом в этом году его пришлось перенести на ноябрь. В программе фестиваля два конкурса – общеэкранных документальных и телевизионных документальных фильмов. По информации организаторов, в 2020 году на конкурс было заявлено 435 работ (298 – в программу общеэкранных фильмов, 137 – в программу телевизионных).На отбор поступили фильмы из 62 городов, причем 11 из них заявились на фестиваль впервые, в том числе Йошкар-ола, Магадан и Кызыл. Как подчеркивают организаторы, впервые за долгие годы в отборе участвуют все 14 стран ближнего зарубежья. Основной площадкой фестиваля по традиции станет "Дом кино" в Екатеринбурге, однако конкурсные показы пройдут не только в уральской столице, но и еще в семи городах области. Все зрители конкурсных программ примут участие в зрительском голосовании, итогом которого станет вручение Приза зрительских симпатий на Церемонии закрытия фестиваля 28 ноября.Из-за напряженной ситуации с коронавирусом оргкомитет принял решение провести также и онлайн-версию, которая будет транслировать все фильмы конкурсных программ на сайте фестиваля одновременно с его показом по расписанию на оффлайн-площадках. Помимо этого, вход на открытие и закрытие фестиваля будет осуществляться только по пригласительным билетам, а залы, где будут демонстрироваться фильмы-конкурсанты, будут заполнены лишь на половину.

https://ria.ru/20201123/sukhorukov-1585507236.html

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кино и сериалы, новости культуры, екатеринбург