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https://ria.ru/20201123/rossiya-1585859837.html
Открытый фестиваль документального кино "Россия" начался в Екатеринбурге
Открытый фестиваль документального кино "Россия" начался в Екатеринбурге
Открытый фестиваль документального кино "Россия" начнется в понедельник в Екатеринбурге и продлится до 28 ноября, помимо оффлайн-площадок каждый фильм,... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T12:21
2020-11-23T12:21
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Открытый фестиваль документального кино "Россия" начнется в понедельник в Екатеринбурге и продлится до 28 ноября, помимо оффлайн-площадок каждый фильм, участвующий в конкурсной программе, будет показан для зрителей и онлайн, сообщают организаторы.Традиционно Открытый фестиваль документального кино "Россия" проводился в начале октября, но из-за ситуации с коронавирусом в этом году его пришлось перенести на ноябрь. В программе фестиваля два конкурса – общеэкранных документальных и телевизионных документальных фильмов. По информации организаторов, в 2020 году на конкурс было заявлено 435 работ (298 – в программу общеэкранных фильмов, 137 – в программу телевизионных).На отбор поступили фильмы из 62 городов, причем 11 из них заявились на фестиваль впервые, в том числе Йошкар-ола, Магадан и Кызыл. Как подчеркивают организаторы, впервые за долгие годы в отборе участвуют все 14 стран ближнего зарубежья. Основной площадкой фестиваля по традиции станет "Дом кино" в Екатеринбурге, однако конкурсные показы пройдут не только в уральской столице, но и еще в семи городах области. Все зрители конкурсных программ примут участие в зрительском голосовании, итогом которого станет вручение Приза зрительских симпатий на Церемонии закрытия фестиваля 28 ноября.Из-за напряженной ситуации с коронавирусом оргкомитет принял решение провести также и онлайн-версию, которая будет транслировать все фильмы конкурсных программ на сайте фестиваля одновременно с его показом по расписанию на оффлайн-площадках. Помимо этого, вход на открытие и закрытие фестиваля будет осуществляться только по пригласительным билетам, а залы, где будут демонстрироваться фильмы-конкурсанты, будут заполнены лишь на половину.
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры, екатеринбург

Открытый фестиваль документального кино "Россия" начался в Екатеринбурге

12:21 23.11.2020
 
© Открытый фестиваль документального кино "Россия"Призы Открытого фестиваля документального кино "Россия", проходящего в Екатеринбурге
Призы Открытого фестиваля документального кино Россия, проходящего в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Открытый фестиваль документального кино "Россия"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Открытый фестиваль документального кино "Россия" начнется в понедельник в Екатеринбурге и продлится до 28 ноября, помимо оффлайн-площадок каждый фильм, участвующий в конкурсной программе, будет показан для зрителей и онлайн, сообщают организаторы.
Традиционно Открытый фестиваль документального кино "Россия" проводился в начале октября, но из-за ситуации с коронавирусом в этом году его пришлось перенести на ноябрь. В программе фестиваля два конкурса – общеэкранных документальных и телевизионных документальных фильмов. По информации организаторов, в 2020 году на конкурс было заявлено 435 работ (298 – в программу общеэкранных фильмов, 137 – в программу телевизионных).
На отбор поступили фильмы из 62 городов, причем 11 из них заявились на фестиваль впервые, в том числе Йошкар-ола, Магадан и Кызыл. Как подчеркивают организаторы, впервые за долгие годы в отборе участвуют все 14 стран ближнего зарубежья. Основной площадкой фестиваля по традиции станет "Дом кино" в Екатеринбурге, однако конкурсные показы пройдут не только в уральской столице, но и еще в семи городах области. Все зрители конкурсных программ примут участие в зрительском голосовании, итогом которого станет вручение Приза зрительских симпатий на Церемонии закрытия фестиваля 28 ноября.
Из-за напряженной ситуации с коронавирусом оргкомитет принял решение провести также и онлайн-версию, которая будет транслировать все фильмы конкурсных программ на сайте фестиваля одновременно с его показом по расписанию на оффлайн-площадках. Помимо этого, вход на открытие и закрытие фестиваля будет осуществляться только по пригласительным билетам, а залы, где будут демонстрироваться фильмы-конкурсанты, будут заполнены лишь на половину.
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