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Рогозин подал иск о защите чести и достоинства против нескольких СМИ
Рогозин подал иск о защите чести и достоинства против нескольких СМИ
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в суд на ряд СМИ иск о защите чести и достоинства, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T18:36
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роскосмос
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в суд на ряд СМИ иск о защите чести и достоинства, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации."Иск заявлен о защите чести и достоинства физическим лицом и не касается деятельности госкорпорации "Роскосмос", - сказали в пресс-службе."Взысканные с клеветников суммы передам в детский дом, копию платежки здесь опубликую", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Останкинского суда Кристина Явкина, Рогозин подал иск на 300 тысяч рублей о защите чести и достоинства к изданиям, опубликовавшим критические комментарии в его адрес. "Его требования: признать сведения порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Рогозина... Обязать удалить сведения из интернета по вступлении решения в законную силу. Взыскать моральный вред в размере 300 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.Речь в иске идет об опубликованной в 2018 году статье. Согласно материалам суда, ответчиками по иску выступают ИД "Аргументы недели", ООО "Неоход-медиа", ООО "ПремьерМедиаИнвест", а также два физических лица. Заседание по делу назначено на 15 декабря.Это уже не первый иск Рогозина. В 2019 году сообщалось, что он подал иски на несколько интернет-ресурсов.
https://ria.ru/20201115/zarplata-1584750336.html
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роскосмос, дмитрий рогозин, общество

Рогозин подал иск о защите чести и достоинства против нескольких СМИ

18:36 23.11.2020 (обновлено: 19:12 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в суд на ряд СМИ иск о защите чести и достоинства, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"Иск заявлен о защите чести и достоинства физическим лицом и не касается деятельности госкорпорации "Роскосмос", - сказали в пресс-службе.
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"Взысканные с клеветников суммы передам в детский дом, копию платежки здесь опубликую", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.
Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Останкинского суда Кристина Явкина, Рогозин подал иск на 300 тысяч рублей о защите чести и достоинства к изданиям, опубликовавшим критические комментарии в его адрес. "Его требования: признать сведения порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Рогозина... Обязать удалить сведения из интернета по вступлении решения в законную силу. Взыскать моральный вред в размере 300 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Речь в иске идет об опубликованной в 2018 году статье. Согласно материалам суда, ответчиками по иску выступают ИД "Аргументы недели", ООО "Неоход-медиа", ООО "ПремьерМедиаИнвест", а также два физических лица. Заседание по делу назначено на 15 декабря.
Это уже не первый иск Рогозина. В 2019 году сообщалось, что он подал иски на несколько интернет-ресурсов.
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