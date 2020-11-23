https://ria.ru/20201123/repatrianty-1585829526.html

Юрист рассказал о неожиданной проблеме для переехавших в Израиль россиян

Юрист рассказал о неожиданной проблеме для переехавших в Израиль россиян

Израильские власти регулярно устраивают внезапные высылки репатриантов, прежде всего выходцев из России и стран СНГ, на "подлинность их еврейства", причем без... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T07:22

2020-11-23T07:22

2020-11-23T08:57

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Израильские власти регулярно устраивают внезапные высылки репатриантов, прежде всего выходцев из России и стран СНГ, на "подлинность их еврейства", причем без какого-либо повода, рассказал РИА Новости известный адвокат Эли Гервиц."Если гражданин Израиля обращается в раввинатскую систему, а та приходит к выводу, что он не доказал своего еврейства, то она не ограничивается самим обратившимся. Это значит, что под подозрение подпадают все близкие родственники, ведь, как известно, еврейство передается строго по материнской линии. Соответственно, подозрение падает не только на мать, но и на братьев и сестер, и на племянников. По данным из разных источников, из числа тех, кто подвергается внезапным проверкам, около 90% составляют репатрианты из стран постсоветского пространства. Остальные 10 - из стран Восточной Европы", - говорит Гервиц.Если раввинат подозревает кого-либо из репатриантов в отсутствии убедительных доказательств еврейства, то он передает "серые списки" в МВД Израил, который, как отметил Гервиц, является аналого российского УФМС. МВД, в свою очередь, может инициировать процесс лишения гражданства всей семьи, добавил адвокат.Высший суд справедливости Израиля рассматривает иск о признании практики выборочных проверок репатриантов дискриминационной."Еще несколько лет назад был подан иск признать эту практику незаконной. Юридические баталии между истцами и ответчиками продолжалась несколько лет. Сейчас суд вынес ордер, который обязывает государство мотивировать выборочные проверки репатриантов без согласия последних. Но до окончательного решения еще далеко. Раввинат и МВД вряд ли добровольно откажутся от подобной практики", - отмечает адвокат.

https://ria.ru/20201118/izrail-1585222829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, снг, израиль, в мире