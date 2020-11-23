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Рабочая группа ООН считает необоснованным задержание Карлоса Гона
Рабочая группа ООН считает необоснованным задержание Карлоса Гона
Рабочая группа по произвольным задержаниям УВКПЧ ООН считает, что задержания бывшего президента автоконцерна Nissan Карлоса Гона в Японии были необоснованными,... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T15:19
2020-11-23T15:19
карлос гон
авто
оон
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ливан
в мире
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Рабочая группа по произвольным задержаниям УВКПЧ ООН считает, что задержания бывшего президента автоконцерна Nissan Карлоса Гона в Японии были необоснованными, и требует от правительства Японии компенсировать ему ущерб."Рабочая группа считает, что власти не смогли установить правовые основания для задержания Гона. Лишение его свободы было необоснованным", - говорится в докладе, опубликованном на сайте УВКПЧ ООН.По мнению экспертов, повторяющиеся задержания представляли собой "нарушения судебной процедуры", которые не могут иметь правовой основы в соответствии с международным правом."Рабочая группа требует, чтобы правительство Японии приняло необходимые меры для возмещения ущерба в ситуации Гона без отлагательства... Рабочая группа считает, что учитывая обстоятельства дел, подходящим возмещением будет предоставление Гону юридически закрепленного права на получение компенсации в соответствии с международным правом", - говорится в докладе.Рабочая группа по произвольным задержаниям, в состав которой входят пять членов, занимается расследованием случаев задержания, не согласующегося с соответствующими международными нормами.Карлос Гон был арестован 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что он покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов).Весной 2019 года Гона выпустили из тюрьмы под залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов) и подписку о невыезде. В самом конце прошлого года выяснилось, что ему удалось сбежать из Японии через Турцию в Ливан на частном самолете, предположительно, в ящике для перевозки музыкального оборудования.В Японии нет отметок о том, что он пересекал границу, что является нарушением закона. Ливанская сторона утверждает, что границу Ливана он пересек на законных основаниях. Японские следственные органы подозревают, что Гону помог сбежать бывший сотрудник спецназа США "зеленых беретов" Майкл Тэйлор и его сын. Называлось также имя Джорджа Зайека, сотрудничавшего с Тэйлором ранее.
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карлос гон, авто, оон, япония, ливан, в мире

Рабочая группа ООН считает необоснованным задержание Карлоса Гона

15:19 23.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПрезидент, генеральный директор Альянса Renault-Nissan Карлос Гон
Президент, генеральный директор Альянса Renault-Nissan Карлос Гон - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Рабочая группа по произвольным задержаниям УВКПЧ ООН считает, что задержания бывшего президента автоконцерна Nissan Карлоса Гона в Японии были необоснованными, и требует от правительства Японии компенсировать ему ущерб.
"Рабочая группа считает, что власти не смогли установить правовые основания для задержания Гона. Лишение его свободы было необоснованным", - говорится в докладе, опубликованном на сайте УВКПЧ ООН.
По мнению экспертов, повторяющиеся задержания представляли собой "нарушения судебной процедуры", которые не могут иметь правовой основы в соответствии с международным правом.
"Рабочая группа требует, чтобы правительство Японии приняло необходимые меры для возмещения ущерба в ситуации Гона без отлагательства... Рабочая группа считает, что учитывая обстоятельства дел, подходящим возмещением будет предоставление Гону юридически закрепленного права на получение компенсации в соответствии с международным правом", - говорится в докладе.
Рабочая группа по произвольным задержаниям, в состав которой входят пять членов, занимается расследованием случаев задержания, не согласующегося с соответствующими международными нормами.
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Карлос Гон был арестован 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что он покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов).
Весной 2019 года Гона выпустили из тюрьмы под залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов) и подписку о невыезде. В самом конце прошлого года выяснилось, что ему удалось сбежать из Японии через Турцию в Ливан на частном самолете, предположительно, в ящике для перевозки музыкального оборудования.
В Японии нет отметок о том, что он пересекал границу, что является нарушением закона. Ливанская сторона утверждает, что границу Ливана он пересек на законных основаниях. Японские следственные органы подозревают, что Гону помог сбежать бывший сотрудник спецназа США "зеленых беретов" Майкл Тэйлор и его сын. Называлось также имя Джорджа Зайека, сотрудничавшего с Тэйлором ранее.
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