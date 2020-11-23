https://ria.ru/20201123/reka-1585865663.html

Губернатор Пензенской области прокомментировал гибель мальчика на реке

Губернатор Пензенской области прокомментировал гибель мальчика на реке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник раскритиковал власти Пензы в связи с гибелью пятилетнего мальчика, провалившегося вместе с... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T11:18

2020-11-23T11:18

2020-11-23T11:18

иван белозерцев

следственный комитет россии (ск рф)

пенза

пензенская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/153261/45/1532614533_0:51:970:597_1400x0_80_0_0_2498e6fabd9e38592840e9c7f3312c31.jpg

САРАТОВ, 23 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник раскритиковал власти Пензы в связи с гибелью пятилетнего мальчика, провалившегося вместе с семилетней сестрой под лед на реке.Ранее следствие сообщило, что в субботу днем пятилетний мальчик с семилетней сестрой пошли гулять к реке Пензятке вблизи их дома по проезду Пограничному и в ходе игры вышли на лед, но посередине реки провалились под лед. На крики детей прибежал сосед, которому удалось спасти девочку, а мальчик утонул. СК завел дело по факту халатности местных чиновников, ответственных за обеспечение безопасности населения на водных объектах в зимний период 2020-2021 годов."Мне доложили, что утонувший ребенок не совсем из благополучной семьи. А где субъекты профилактики, глава администрации (города) Андрей Вячеславович Лузгин, где система профилактики, почему не предусмотрели, что такое может произойти? Власть-то где была?... Проведите расследование, как реагировали субъекты профилактики, были ли в этой семье, знали ли положение дел, почему не взяли на контроль?" - сказал Белозерцев на совещании с главами районов, онлайн-трансляция которого велась в его аккаунте в Instagram.Он отметил, что гибель ребенка на воде является трагедией.Прокуратура области также проводит проверку по факту гибели мальчика, в ходе которой даст оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, родительскому контролю за пострадавшими детьми, а также работе уполномоченных органов по обеспечению безопасности пребывания людей на водных объектах.

https://ria.ru/20201123/led-1585843231.html

пенза

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван белозерцев, следственный комитет россии (ск рф), пенза, пензенская область, происшествия