Губернатор Пензенской области прокомментировал гибель мальчика на реке
САРАТОВ, 23 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник раскритиковал власти Пензы в связи с гибелью пятилетнего мальчика, провалившегося вместе с семилетней сестрой под лед на реке.
Ранее следствие сообщило, что в субботу днем пятилетний мальчик с семилетней сестрой пошли гулять к реке Пензятке вблизи их дома по проезду Пограничному и в ходе игры вышли на лед, но посередине реки провалились под лед. На крики детей прибежал сосед, которому удалось спасти девочку, а мальчик утонул. СК завел дело по факту халатности местных чиновников, ответственных за обеспечение безопасности населения на водных объектах в зимний период 2020-2021 годов.
"Мне доложили, что утонувший ребенок не совсем из благополучной семьи. А где субъекты профилактики, глава администрации (города) Андрей Вячеславович Лузгин, где система профилактики, почему не предусмотрели, что такое может произойти? Власть-то где была?... Проведите расследование, как реагировали субъекты профилактики, были ли в этой семье, знали ли положение дел, почему не взяли на контроль?" - сказал Белозерцев на совещании с главами районов, онлайн-трансляция которого велась в его аккаунте в Instagram.
Он отметил, что гибель ребенка на воде является трагедией.
"У каждого объекта мы сотрудника полиции не поставим, это невозможно. Выход только один - это разъяснительная работа с детьми и их родителями", - добавил глава региона.
Прокуратура области также проводит проверку по факту гибели мальчика, в ходе которой даст оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, родительскому контролю за пострадавшими детьми, а также работе уполномоченных органов по обеспечению безопасности пребывания людей на водных объектах.