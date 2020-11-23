Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201123/reka-1585865663.html
Губернатор Пензенской области прокомментировал гибель мальчика на реке
Губернатор Пензенской области прокомментировал гибель мальчика на реке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник раскритиковал власти Пензы в связи с гибелью пятилетнего мальчика, провалившегося вместе с... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T11:18
2020-11-23T11:18
иван белозерцев
следственный комитет россии (ск рф)
пенза
пензенская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153261/45/1532614533_0:51:970:597_1400x0_80_0_0_2498e6fabd9e38592840e9c7f3312c31.jpg
САРАТОВ, 23 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник раскритиковал власти Пензы в связи с гибелью пятилетнего мальчика, провалившегося вместе с семилетней сестрой под лед на реке.Ранее следствие сообщило, что в субботу днем пятилетний мальчик с семилетней сестрой пошли гулять к реке Пензятке вблизи их дома по проезду Пограничному и в ходе игры вышли на лед, но посередине реки провалились под лед. На крики детей прибежал сосед, которому удалось спасти девочку, а мальчик утонул. СК завел дело по факту халатности местных чиновников, ответственных за обеспечение безопасности населения на водных объектах в зимний период 2020-2021 годов."Мне доложили, что утонувший ребенок не совсем из благополучной семьи. А где субъекты профилактики, глава администрации (города) Андрей Вячеславович Лузгин, где система профилактики, почему не предусмотрели, что такое может произойти? Власть-то где была?... Проведите расследование, как реагировали субъекты профилактики, были ли в этой семье, знали ли положение дел, почему не взяли на контроль?" - сказал Белозерцев на совещании с главами районов, онлайн-трансляция которого велась в его аккаунте в Instagram.Он отметил, что гибель ребенка на воде является трагедией.Прокуратура области также проводит проверку по факту гибели мальчика, в ходе которой даст оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, родительскому контролю за пострадавшими детьми, а также работе уполномоченных органов по обеспечению безопасности пребывания людей на водных объектах.
https://ria.ru/20201123/led-1585843231.html
пенза
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/153261/45/1532614533_54:0:917:647_1400x0_80_0_0_df5dedb186b7d96df1bbad94d8c1f381.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иван белозерцев, следственный комитет россии (ск рф), пенза, пензенская область, происшествия

Губернатор Пензенской области прокомментировал гибель мальчика на реке

11:18 23.11.2020
 
© Фото : Правительство Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Фото : Правительство Пензенской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 23 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник раскритиковал власти Пензы в связи с гибелью пятилетнего мальчика, провалившегося вместе с семилетней сестрой под лед на реке.
Ранее следствие сообщило, что в субботу днем пятилетний мальчик с семилетней сестрой пошли гулять к реке Пензятке вблизи их дома по проезду Пограничному и в ходе игры вышли на лед, но посередине реки провалились под лед. На крики детей прибежал сосед, которому удалось спасти девочку, а мальчик утонул. СК завел дело по факту халатности местных чиновников, ответственных за обеспечение безопасности населения на водных объектах в зимний период 2020-2021 годов.
Река Ляпин в Березовском районе ХМАО, где автомобиль ушел под воду - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 08:29
Девочка, спасенная из ушедшей под лед машины в Югре, пошла на поправку
"Мне доложили, что утонувший ребенок не совсем из благополучной семьи. А где субъекты профилактики, глава администрации (города) Андрей Вячеславович Лузгин, где система профилактики, почему не предусмотрели, что такое может произойти? Власть-то где была?... Проведите расследование, как реагировали субъекты профилактики, были ли в этой семье, знали ли положение дел, почему не взяли на контроль?" - сказал Белозерцев на совещании с главами районов, онлайн-трансляция которого велась в его аккаунте в Instagram.
Он отметил, что гибель ребенка на воде является трагедией.
"У каждого объекта мы сотрудника полиции не поставим, это невозможно. Выход только один - это разъяснительная работа с детьми и их родителями", - добавил глава региона.
Прокуратура области также проводит проверку по факту гибели мальчика, в ходе которой даст оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, родительскому контролю за пострадавшими детьми, а также работе уполномоченных органов по обеспечению безопасности пребывания людей на водных объектах.
 
Иван БелозерцевСледственный комитет России (СК РФ)ПензаПензенская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:55На Сахалине пенсионер трижды за день напал с ножом на женщин
09:53Умерла пострадавшая при хлопке на судостроительном заводе в Благовещенске
09:52Нарушивший границу американский эсминец ушел в нейтральные воды
09:47РБК: самарских налоговиков заподозрили в создании ОПГ по уходу от НДС
09:47В крови сбитого в Башкирии девятилетнего ребенка нашли алкоголь
09:42Алиев заявил, что Баку планировал военную операцию в Агдаме
09:36Американский эсминец нарушил российскую границу
09:36Власти Башкирии сообщили о ЧП на оборонном заводе в Стерлитамаке
09:32Названо неожиданное негативное последствие отказа от мяса
09:31Индия испытала наземную версию ракеты "Брамос"
09:28В Госдуму внесли законопроект об обеспечении устойчивого Рунета
09:26Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру
09:24В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов
09:22Владелец ТЭЦ-3 в Норильске готов к мировой с Росприроднадзором
09:16"Лукойл" спрогнозировал худший сценарий цен на нефть
09:15Турбизнес Индии просит сообщить об открытии страны для зарубежных гостей
09:13В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции
09:10МВД утвердило изменения в водительских удостоверениях и ПТС
09:03В Москве 5601 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:02В Норильске подготовят план восстановления среды в месте разлива топлива
Лента новостейМолния