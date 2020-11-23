https://ria.ru/20201123/regiony-1585970293.html

Попова назвала регионы с наиболее тяжелой обстановкой из-за коронавируса

Попова назвала регионы с наиболее тяжелой обстановкой из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T18:40

2020-11-23T18:40

2020-11-23T18:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

республика коми

республика бурятия

анна попова

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

здоровье - общество

михаил мишустин

москва

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции назвала регионы с наиболее тяжелой ситуацией с COVID-19.По ее словам, самые высокие показатели заболеваемости наблюдаются в Республике Карелия, в Республике Алтай, в Ямало-Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге.Также в числе регионов, где отмечают наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости, она упомянула Республику Коми, Тыву, Хакасию, Мурманскую область, Магаданскую область, Бурятию, Псковскую и Новгородскую области.Усиление контроляГлава Роспотребнадзора подчеркнула, что в подавляющем большинстве субъектов уже приняты меры против распространения инфекции. В связи с этим она призвала усилить контроль за их соблюдением.Также Попова добавила, что методические рекомендации для бизнеса, принятые из-за пандемии, следует сделать обязательными. Она подчеркнула, что максимальная заболеваемость коронавирусом наблюдается преимущественно у работающих россиян в возрасте от 30 до 64 лет.В целом ситуация эпидемиологическая ситуация в России, по словам Поповой, остается достаточно напряженной.Плановая помощьГлава правительства Михаил Мишустин в ходе своего выступления на заседании подчеркнул, что пандемия не должна влиять на оказания плановой медицинской помощи гражданам."Важно, чтобы вся система здравоохранения работала стабильно. <...> Пожалуйста, вы поставьте это на личный контроль и докладывайте при необходимости", — обратился он к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.В рамках борьбы с коронавирусом премьер призвал руководство регионов принимать в расчет опыт столицы."Хочу отметить опыт Москвы, которая наладила системную и последовательную работу по борьбе с коронавирусной инфекцией. Конечно, эту практику надо активнее использовать в регионах", — заявил Мишустин.Максимальные показателиВ понедельник в России число новых случаев COVID-19 впервые превысило отметку в 25 тысяч в сутки.Как сообщили в оперативном штабе коронавирус обнаружили у 25 173 человек. При этом почти в четверти случаев у инфицированных не наблюдается никаких симптомов болезни.Общее число заразившихся достигло 2 114 502 человека, из них 36 540 умерли, 1 611 445 вылечились.Во всем мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, насчитывается 58,2 миллиона инфицированных, жертвами пандемии стали около 1,4 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201123/pandemiya-1585960265.html

https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585926104.html

республика коми

республика бурятия

москва

псковская область

республика алтай

республика хакасия

новгородская область

мурманская область

санкт-петербург

республика карелия

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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