Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201123/regiony-1585970293.html
Попова назвала регионы с наиболее тяжелой обстановкой из-за коронавируса
Попова назвала регионы с наиболее тяжелой обстановкой из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T18:40
2020-11-23T18:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
республика коми
республика бурятия
анна попова
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
здоровье - общество
михаил мишустин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:301:3105:2048_1400x0_80_0_0_258fa5cfe7c35cd71b302138a7ccc2ce.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции назвала регионы с наиболее тяжелой ситуацией с COVID-19.По ее словам, самые высокие показатели заболеваемости наблюдаются в Республике Карелия, в Республике Алтай, в Ямало-Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге.Также в числе регионов, где отмечают наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости, она упомянула Республику Коми, Тыву, Хакасию, Мурманскую область, Магаданскую область, Бурятию, Псковскую и Новгородскую области.Усиление контроляГлава Роспотребнадзора подчеркнула, что в подавляющем большинстве субъектов уже приняты меры против распространения инфекции. В связи с этим она призвала усилить контроль за их соблюдением.Также Попова добавила, что методические рекомендации для бизнеса, принятые из-за пандемии, следует сделать обязательными. Она подчеркнула, что максимальная заболеваемость коронавирусом наблюдается преимущественно у работающих россиян в возрасте от 30 до 64 лет.В целом ситуация эпидемиологическая ситуация в России, по словам Поповой, остается достаточно напряженной.Плановая помощьГлава правительства Михаил Мишустин в ходе своего выступления на заседании подчеркнул, что пандемия не должна влиять на оказания плановой медицинской помощи гражданам."Важно, чтобы вся система здравоохранения работала стабильно. &lt;...&gt; Пожалуйста, вы поставьте это на личный контроль и докладывайте при необходимости", — обратился он к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.В рамках борьбы с коронавирусом премьер призвал руководство регионов принимать в расчет опыт столицы."Хочу отметить опыт Москвы, которая наладила системную и последовательную работу по борьбе с коронавирусной инфекцией. Конечно, эту практику надо активнее использовать в регионах", — заявил Мишустин.Максимальные показателиВ понедельник в России число новых случаев COVID-19 впервые превысило отметку в 25 тысяч в сутки.Как сообщили в оперативном штабе коронавирус обнаружили у 25 173 человек. При этом почти в четверти случаев у инфицированных не наблюдается никаких симптомов болезни.Общее число заразившихся достигло 2 114 502 человека, из них 36 540 умерли, 1 611 445 вылечились.Во всем мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, насчитывается 58,2 миллиона инфицированных, жертвами пандемии стали около 1,4 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201123/pandemiya-1585960265.html
https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585926104.html
республика коми
республика бурятия
москва
псковская область
республика алтай
республика хакасия
новгородская область
мурманская область
санкт-петербург
республика карелия
республика тыва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_188:0:2919:2048_1400x0_80_0_0_b2237c9f751d0c06e635c1cb7385cdf4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, республика коми, республика бурятия, анна попова, ямало-ненецкий автономный округ (янао), здоровье - общество, михаил мишустин, москва, псковская область, республика алтай, республика хакасия, новгородская область, мурманская область, санкт-петербург, республика карелия, республика тыва, общество

Попова назвала регионы с наиболее тяжелой обстановкой из-за коронавируса

18:40 23.11.2020 (обновлено: 18:45 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции назвала регионы с наиболее тяжелой ситуацией с COVID-19.
По ее словам, самые высокие показатели заболеваемости наблюдаются в Республике Карелия, в Республике Алтай, в Ямало-Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге.
Сотрудник коммунальных служб во время уборки на улицах Москвы - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 17:56Распространение нового коронавируса
Врач спрогнозировал, как пройдет следующая пандемия
Также в числе регионов, где отмечают наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости, она упомянула Республику Коми, Тыву, Хакасию, Мурманскую область, Магаданскую область, Бурятию, Псковскую и Новгородскую области.

Усиление контроля

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в подавляющем большинстве субъектов уже приняты меры против распространения инфекции. В связи с этим она призвала усилить контроль за их соблюдением.
Также Попова добавила, что методические рекомендации для бизнеса, принятые из-за пандемии, следует сделать обязательными. Она подчеркнула, что максимальная заболеваемость коронавирусом наблюдается преимущественно у работающих россиян в возрасте от 30 до 64 лет.
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 15:45Распространение нового коронавируса
Комаровский рассказал, как "подготовиться" к встрече с коронавирусом
В целом ситуация эпидемиологическая ситуация в России, по словам Поповой, остается достаточно напряженной.

Плановая помощь

Глава правительства Михаил Мишустин в ходе своего выступления на заседании подчеркнул, что пандемия не должна влиять на оказания плановой медицинской помощи гражданам.
"Важно, чтобы вся система здравоохранения работала стабильно. <...> Пожалуйста, вы поставьте это на личный контроль и докладывайте при необходимости", — обратился он к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
В рамках борьбы с коронавирусом премьер призвал руководство регионов принимать в расчет опыт столицы.
"Хочу отметить опыт Москвы, которая наладила системную и последовательную работу по борьбе с коронавирусной инфекцией. Конечно, эту практику надо активнее использовать в регионах", — заявил Мишустин.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве

Максимальные показатели

В понедельник в России число новых случаев COVID-19 впервые превысило отметку в 25 тысяч в сутки.
Как сообщили в оперативном штабе коронавирус обнаружили у 25 173 человек. При этом почти в четверти случаев у инфицированных не наблюдается никаких симптомов болезни.
Общее число заразившихся достигло 2 114 502 человека, из них 36 540 умерли, 1 611 445 вылечились.
Во всем мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, насчитывается 58,2 миллиона инфицированных, жертвами пандемии стали около 1,4 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРеспублика КомиРеспублика БурятияАнна ПоповаЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Здоровье - ОбществоМихаил МишустинМоскваПсковская областьРеспублика АлтайРеспублика ХакасияНовгородская областьМурманская областьСанкт-ПетербургРеспублика КарелияРеспублика ТываОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:55На Сахалине пенсионер трижды за день напал с ножом на женщин
09:53Умерла пострадавшая при хлопке на судостроительном заводе в Благовещенске
09:52Нарушивший границу американский эсминец ушел в нейтральные воды
09:47РБК: самарских налоговиков заподозрили в создании ОПГ по уходу от НДС
09:47В крови сбитого в Башкирии девятилетнего ребенка нашли алкоголь
09:42Алиев заявил, что Баку планировал военную операцию в Агдаме
09:36Американский эсминец нарушил российскую границу
09:36Власти Башкирии сообщили о ЧП на оборонном заводе в Стерлитамаке
09:32Названо неожиданное негативное последствие отказа от мяса
09:31Индия испытала наземную версию ракеты "Брамос"
09:28В Госдуму внесли законопроект об обеспечении устойчивого Рунета
09:26Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру
09:24В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов
09:22Владелец ТЭЦ-3 в Норильске готов к мировой с Росприроднадзором
09:16"Лукойл" спрогнозировал худший сценарий цен на нефть
09:15Турбизнес Индии просит сообщить об открытии страны для зарубежных гостей
09:13В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции
09:10МВД утвердило изменения в водительских удостоверениях и ПТС
09:03В Москве 5601 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:02В Норильске подготовят план восстановления среды в месте разлива топлива
Лента новостейМолния