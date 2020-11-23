https://ria.ru/20201123/raketa-1586002724.html

На Хайнане стартовала ракета "Чанчжэн-5" с лунным аппаратом

На Хайнане стартовала ракета "Чанчжэн-5" с лунным аппаратом

Китайская тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" с возвращаемым аппаратом "Чанъэ-5", который должен совершить посадку на Луну, собрать образцы лунного грунта и... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T23:36

2020-11-23T23:36

2020-11-24T09:56

луна

хайнань

космос - риа наука

китай

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ВЭНЬЧАН (Китай), 24 ноя – РИА Новости. Китайская тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" с возвращаемым аппаратом "Чанъэ-5", который должен совершить посадку на Луну, собрать образцы лунного грунта и вернуться с ними на Землю, стартовала с космодрома на Хайнане, передает корреспондент РИА Новости.Пуск состоялся с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань. В случае успеха миссия "Чанъэ-5" станет первой с конца 1970-х годов миссией по доставке реголита на Землю. Ранее это удавалось сделать только СССР и США.Ракета-носитель морем была доставлена в порт Цинлань города Вэньчан еще в конце сентября, после этого специалисты провели комплекс подготовительных работ, включая окончательный монтаж и необходимые тесты, на прошлой неделе ракету безопасно доставили на стартовую площадку номер 1 космодрома "Вэньчан".Зонд "Чанъэ-5" изначально планировалось запустить в конце ноября 2017 года, однако из-за аварии ракеты-носителя "Чанчжэн-5" в июле 2017 года миссию пришлось отложить. Далее миссию назначали на конец 2019 года, однако она вновь была отложена.Ракета-носитель "Чанчжэн-5" является основой всех ближайших амбициозных космических миссий Китая. В июле этого года с ее помощью был успешно запушен первый китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу -1"). В дальнейшем при помощи "Чанчжэн-5" планируется также вывод на орбиту базового модуля для строительства китайской космической станции.Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6"). Первый и второй этапы программы уже успешно завершены. В настоящее время реализуется третий этап.Миссия "Чанъэ-7" предполагает общее исследование Южного полюса Луны, в том числе комплексное зондирование лунного рельефа. "Чанъэ-8", кроме научных исследований, должен провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.

https://ria.ru/20200314/1568588965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, хайнань, космос - риа наука, китай