https://ria.ru/20201123/raketa-1585953501.html

Источник сообщил, что в ракете "Союз" на Куру нашли бракованный клапан

Источник сообщил, что в ракете "Союз" на Куру нашли бракованный клапан

Бракованный клапан обнаружен в одном из четырех боковых блоков первой ступени ракеты-носителя "Союз-СТ-А", которая готовится к пуску с космодрома Куру с... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T17:27

2020-11-23T17:27

2020-11-23T17:28

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Бракованный клапан обнаружен в одном из четырех боковых блоков первой ступени ракеты-носителя "Союз-СТ-А", которая готовится к пуску с космодрома Куру с эмиратским спутником Falcon Eye-2, сообщил РИА Новости в понедельник источник в ракетно-космической отрасли."При подготовке к пуску ракеты "Союз-СТ-А" на одном из ее боковых блоков был обнаружен бракованный клапан. Его на днях заменят на запасной, взятый с другой ракеты, которая имеется на космодроме. На дате пуска 29 ноября это не должно сказаться", - сказал собеседник агентства.По его словам, в связи с обнаружением неисправности решено проверить и в случае необходимости заменить всю партию таких клапанов на других ракетах "Союз", в том числе на космодроме Плесецк.Именно с этим, пояснил собеседник, связан перенос даты пуска российских спутников связи "Гонец" с 28 ноября, предварительно, на 3 декабря.Пуск ракеты со спутником Falcon Eye-2 намечался в начале марта, но был перенесен из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат-М", который заменили на запасной. Однако в середине марта космодром Куру временно закрыли из-за пандемии коронавируса, поэтому запуск был отложен на сентябрь-октябрь. Позже возникли проблемы с запасным "Фрегатом", из-за чего старт сдвинулся уже на ноябрь.Космический аппарат оптико-электронного наблюдения Земли Falcon Eye-2 изготовлен в Европе в интересах Минобороны ОАЭ. Запуск предыдущего Falcon Eye-1 закончился неудачей из-за аварии европейской ракеты Vega в июле прошлого года.

https://ria.ru/20200807/1575473467.html

https://ria.ru/20201102/dvigatel-1582583787.html

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куру (космодром), плесецк (космодром), космос - риа наука, союз, европа, оаэ