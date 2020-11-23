https://ria.ru/20201123/raketa-1585953501.html
Источник сообщил, что в ракете "Союз" на Куру нашли бракованный клапан
Источник сообщил, что в ракете "Союз" на Куру нашли бракованный клапан
Бракованный клапан обнаружен в одном из четырех боковых блоков первой ступени ракеты-носителя "Союз-СТ-А", которая готовится к пуску с космодрома Куру с... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T17:27
2020-11-23T17:27
2020-11-23T17:28
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Бракованный клапан обнаружен в одном из четырех боковых блоков первой ступени ракеты-носителя "Союз-СТ-А", которая готовится к пуску с космодрома Куру с эмиратским спутником Falcon Eye-2, сообщил РИА Новости в понедельник источник в ракетно-космической отрасли."При подготовке к пуску ракеты "Союз-СТ-А" на одном из ее боковых блоков был обнаружен бракованный клапан. Его на днях заменят на запасной, взятый с другой ракеты, которая имеется на космодроме. На дате пуска 29 ноября это не должно сказаться", - сказал собеседник агентства.По его словам, в связи с обнаружением неисправности решено проверить и в случае необходимости заменить всю партию таких клапанов на других ракетах "Союз", в том числе на космодроме Плесецк.Именно с этим, пояснил собеседник, связан перенос даты пуска российских спутников связи "Гонец" с 28 ноября, предварительно, на 3 декабря.Пуск ракеты со спутником Falcon Eye-2 намечался в начале марта, но был перенесен из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат-М", который заменили на запасной. Однако в середине марта космодром Куру временно закрыли из-за пандемии коронавируса, поэтому запуск был отложен на сентябрь-октябрь. Позже возникли проблемы с запасным "Фрегатом", из-за чего старт сдвинулся уже на ноябрь.Космический аппарат оптико-электронного наблюдения Земли Falcon Eye-2 изготовлен в Европе в интересах Минобороны ОАЭ. Запуск предыдущего Falcon Eye-1 закончился неудачей из-за аварии европейской ракеты Vega в июле прошлого года.
https://ria.ru/20200807/1575473467.html
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куру (космодром), плесецк (космодром), космос - риа наука, союз, европа, оаэ
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Бракованный клапан обнаружен в одном из четырех боковых блоков первой ступени ракеты-носителя "Союз-СТ-А"
, которая готовится к пуску с космодрома Куру с эмиратским спутником Falcon Eye-2, сообщил РИА Новости в понедельник источник в ракетно-космической отрасли.
"При подготовке к пуску ракеты "Союз-СТ-А" на одном из ее боковых блоков был обнаружен бракованный клапан. Его на днях заменят на запасной, взятый с другой ракеты, которая имеется на космодроме. На дате пуска 29 ноября это не должно сказаться", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в связи с обнаружением неисправности решено проверить и в случае необходимости заменить всю партию таких клапанов на других ракетах "Союз", в том числе на космодроме Плесецк
.
Именно с этим, пояснил собеседник, связан перенос даты пуска российских спутников связи "Гонец" с 28 ноября, предварительно, на 3 декабря.
Пуск ракеты со спутником Falcon Eye-2 намечался в начале марта, но был перенесен из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат-М", который заменили на запасной. Однако в середине марта космодром Куру временно закрыли из-за пандемии коронавируса, поэтому запуск был отложен на сентябрь-октябрь. Позже возникли проблемы с запасным "Фрегатом", из-за чего старт сдвинулся уже на ноябрь.
Космический аппарат оптико-электронного наблюдения Земли Falcon Eye-2 изготовлен в Европе
в интересах Минобороны ОАЭ
. Запуск предыдущего Falcon Eye-1 закончился неудачей из-за аварии европейской ракеты Vega в июле прошлого года.