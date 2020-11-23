https://ria.ru/20201123/pyatnitsa-1585845681.html

Эксперты выяснили, какие покупки россияне откладывают на "черную пятницу"

Эксперты выяснили, какие покупки россияне откладывают на "черную пятницу"

Россияне в "черную пятницу" больше всего интересуются электроникой, компьютерной и бытовой техникой, говорится в исследовании онлайн-сервиса "Яндекс.Маркет",... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T09:05

2020-11-23T09:05

2020-11-23T09:10

общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россияне в "черную пятницу" больше всего интересуются электроникой, компьютерной и бытовой техникой, говорится в исследовании онлайн-сервиса "Яндекс.Маркет", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Эксперты сервиса изучили потребительский спрос в "чёрную пятницу" прошлого года. В исследовании использовались данные сервиса о заказах и переходах пользователей в интернет-магазины с 22 по 29 ноября 2019 года.Кроме того, по данным сервиса, на "чёрную пятницу" россияне часто откладывают покупку компьютерной техники. "В основном они интересуются ноутбуками и комплектующими - видеокартами и процессорами. Так, в прошлом году пользователи были готовы потратить в среднем 54 тысячи рублей на ноутбук и 7,9 тысячи рублей на комплектующие", - подчеркивают аналитики сервиса.Помимо электроники, у россиян пользуется популярностью бытовая техника. В прошлом году спрос вырос на 38%, во время распродажи активнее всего интересовались микроволновками и роботами-пылесосами и готовы были потратить на покупку около 9,3 тысячи рублей.Растёт также спрос и на товары для красоты. В прошлом году с 22 по 29 ноября количество заказов в категории выросло в 1,5 раза. Чаще всего клиенты маркетплейса покупали патчи для глаз, филлеры для волос и сыворотки для лица.

https://ria.ru/20201120/pyatnitsa-1585445358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество