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Путин пообещал помочь с обеспечением Псковской области медоборудованием
Путин пообещал помочь с обеспечением Псковской области медоборудованием
Президент России Владимир Путин обещал дать поручение кабмину проработать выделение Псковской области средств на высокотехнологичное медицинское оборудование,... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T14:23
2020-11-23T14:23
россия
михаил ведерников
здоровье - общество
владимир путин
псковская область
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обещал дать поручение кабмину проработать выделение Псковской области средств на высокотехнологичное медицинское оборудование, эта тема поднималась в понедельник в ходе общения главы государства с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым по видеосвязи.Стенограмма опубликована на сайте Кремля.Глава региона рассказал президенту, что в Псковской области недостаточно высокотехнологичное медицинское оборудование, тогда как в медучреждениях работают высококвалифицированные врачи, которые способны обеспечивать качественную диагностику заболеваний, проводить малоинвазивные операции и внедрять современные медицинские технологии. Как отметил Ведерников, такое оборудование позволит создать завершенную систему маршрутизации пациентов, корректно и на ранних стадиях ставить диагнозы и назначать стратегию лечения.По словам губернатора, на закрытие всех основных позиций необходимо закупить технику по профилям "Офтальмология", "Урология", "Оториноларингология" и "Неврология", на эти цели необходимо порядка 500 миллионов рублей."Это позволит закрыть потребности региона по всем основным позициям новой техники на несколько лет вперед", - отметил он."Уважаемый Владимир Владимирович! Я хотел обратиться к вам с просьбой поддержать наше обращение и поручить правительству Российской Федерации выделить эти средства в 2021 году. А мы со своей стороны гарантируем закупить и поставить медицинское оборудование в медицинские учреждения областного и районного уровней до конца 2021 года",- обратился Ведерников к президенту.Путин попросил губернатора предметно проработать этот вопрос с правительством РФ."Но я с вами согласен: те позиции, которые вы сейчас обозначили, они, конечно, нуждаются в постоянном внимании и со стороны не только региональных, но и федеральных властей", - отметил президент."Обязательно проработаем, и поддержка будет. А конкретные параметры, пожалуйста, согласуйте с соответствующими профильными ведомствами правительства Российской Федерации", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584259376.html
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россия, михаил ведерников, здоровье - общество, владимир путин, псковская область, общество

Путин пообещал помочь с обеспечением Псковской области медоборудованием

14:23 23.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обещал дать поручение кабмину проработать выделение Псковской области средств на высокотехнологичное медицинское оборудование, эта тема поднималась в понедельник в ходе общения главы государства с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым по видеосвязи.
Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
Глава региона рассказал президенту, что в Псковской области недостаточно высокотехнологичное медицинское оборудование, тогда как в медучреждениях работают высококвалифицированные врачи, которые способны обеспечивать качественную диагностику заболеваний, проводить малоинвазивные операции и внедрять современные медицинские технологии. Как отметил Ведерников, такое оборудование позволит создать завершенную систему маршрутизации пациентов, корректно и на ранних стадиях ставить диагнозы и назначать стратегию лечения.
По словам губернатора, на закрытие всех основных позиций необходимо закупить технику по профилям "Офтальмология", "Урология", "Оториноларингология" и "Неврология", на эти цели необходимо порядка 500 миллионов рублей.
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"Это позволит закрыть потребности региона по всем основным позициям новой техники на несколько лет вперед", - отметил он.
"Уважаемый Владимир Владимирович! Я хотел обратиться к вам с просьбой поддержать наше обращение и поручить правительству Российской Федерации выделить эти средства в 2021 году. А мы со своей стороны гарантируем закупить и поставить медицинское оборудование в медицинские учреждения областного и районного уровней до конца 2021 года",- обратился Ведерников к президенту.
Путин попросил губернатора предметно проработать этот вопрос с правительством РФ.
"Но я с вами согласен: те позиции, которые вы сейчас обозначили, они, конечно, нуждаются в постоянном внимании и со стороны не только региональных, но и федеральных властей", - отметил президент.
"Обязательно проработаем, и поддержка будет. А конкретные параметры, пожалуйста, согласуйте с соответствующими профильными ведомствами правительства Российской Федерации", - сказал глава государства.
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