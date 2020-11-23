https://ria.ru/20201123/putin-1585903095.html

Путин пообещал, что власти и дальше будут поддерживать Псковскую область

Путин пообещал, что власти и дальше будут поддерживать Псковскую область

Президент России Владимир Путин пообещал, что власти и дальше будут оказывать поддержку Псковской области, и выразил надежду, что региональная команда будет... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T14:02

2020-11-23T14:02

2020-11-23T14:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

михаил ведерников

владимир путин

псковская область

общество

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что власти и дальше будут оказывать поддержку Псковской области, и выразил надежду, что региональная команда будет активно работать для решения поставленных задач.Путин в режиме видеоконференции пообщался с главой Псковской области Михаилом Ведерниковым, который рассказал президенту об эпидемиологической обстановке и социально-экономическом положении в регионе. Также обсуждались вопросы поддержки высокотехнологичных направлений медицины и модернизации социальной инфраструктуры приграничных территорий.Глава государства пообещал поддержку в дальнейшем. "Михаил Юрьевич, я знаю, что и как происходит в Псковской области, и, безусловно, нужно те вопросы, которые вы сейчас назвали, закрывать, решать эти задачи. Обязательно будем вам помогать, будем поддерживать Псковскую область. Надеюсь, что и ваша команда будет вести себя самым активным образом", - отметил Путин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201119/ogranicheniya-1585381546.html

псковская область

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коронавирус в россии, михаил ведерников, владимир путин, псковская область, общество