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Путин пообещал, что власти и дальше будут поддерживать Псковскую область
Путин пообещал, что власти и дальше будут поддерживать Псковскую область
Президент России Владимир Путин пообещал, что власти и дальше будут оказывать поддержку Псковской области, и выразил надежду, что региональная команда будет... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T14:02
2020-11-23T14:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
михаил ведерников
владимир путин
псковская область
общество
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что власти и дальше будут оказывать поддержку Псковской области, и выразил надежду, что региональная команда будет активно работать для решения поставленных задач.Путин в режиме видеоконференции пообщался с главой Псковской области Михаилом Ведерниковым, который рассказал президенту об эпидемиологической обстановке и социально-экономическом положении в регионе. Также обсуждались вопросы поддержки высокотехнологичных направлений медицины и модернизации социальной инфраструктуры приграничных территорий.Глава государства пообещал поддержку в дальнейшем. "Михаил Юрьевич, я знаю, что и как происходит в Псковской области, и, безусловно, нужно те вопросы, которые вы сейчас назвали, закрывать, решать эти задачи. Обязательно будем вам помогать, будем поддерживать Псковскую область. Надеюсь, что и ваша команда будет вести себя самым активным образом", - отметил Путин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, михаил ведерников, владимир путин, псковская область, общество

Путин пообещал, что власти и дальше будут поддерживать Псковскую область

14:02 23.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что власти и дальше будут оказывать поддержку Псковской области, и выразил надежду, что региональная команда будет активно работать для решения поставленных задач.
Путин в режиме видеоконференции пообщался с главой Псковской области Михаилом Ведерниковым, который рассказал президенту об эпидемиологической обстановке и социально-экономическом положении в регионе. Также обсуждались вопросы поддержки высокотехнологичных направлений медицины и модернизации социальной инфраструктуры приграничных территорий.
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"Псковская область – дотационный регион, поэтому в период борьбы с коронавирусной инфекцией для нас крайне важно сохранить баланс по двум направлениям. Первое, конечно, это сохранение здоровья и жизни населения, и второе – полноценное функционирование региональной экономики. На сегодня нам это удается, и во многом это, конечно, благодаря вашей прямой поддержке по наиболее важным направлениям", - сказал Ведерников в начале встречи.
Глава государства пообещал поддержку в дальнейшем. "Михаил Юрьевич, я знаю, что и как происходит в Псковской области, и, безусловно, нужно те вопросы, которые вы сейчас назвали, закрывать, решать эти задачи. Обязательно будем вам помогать, будем поддерживать Псковскую область. Надеюсь, что и ваша команда будет вести себя самым активным образом", - отметил Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМихаил ВедерниковВладимир ПутинПсковская областьОбщество
 
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