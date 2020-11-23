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Источник: запуск спутников "Гонец" перенесли на декабрь
Источник: запуск спутников "Гонец" перенесли на декабрь
Запуск с космодрома Плесецк трех спутников связи "Гонец-М", планировавшийся на 24 ноября, отложен на 3 декабря для замены одной из деталей ракеты "Союз-2.1б",... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T10:08
2020-11-23T10:18
роскосмос
плесецк (космодром)
космос - риа наука
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Запуск с космодрома Плесецк трех спутников связи "Гонец-М", планировавшийся на 24 ноября, отложен на 3 декабря для замены одной из деталей ракеты "Союз-2.1б", сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.В "Роскосмосе" не стали комментировать эту информацию.Это будет второй пуск "Гонцов" на ракете "Союз", первый проведен в сентябре. Ранее тройки спутников "Гонец-М" запускались ракетами "Рокот" с Плесецка. В будущем их будут запускать "Союзами" с космодрома Восточный.Низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы, в том числе территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. Штатная группировка системы включает 12 спутников - по три аппарата в четырех орбитальных плоскостях.Как сообщалось, сейчас система "Гонец" развернута в полном составе (12 аппаратов). Два пуска в этом году (состоявшийся и планируемый) в общей сложности еще шести спутников нужны для замены на орбите аппаратов, срок работы которых подходит к концу.
https://ria.ru/20201123/sputniki-1585838107.html
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роскосмос, плесецк (космодром), космос - риа наука

Источник: запуск спутников "Гонец" перенесли на декабрь

10:08 23.11.2020 (обновлено: 10:18 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКосмический аппарат "Гонец-М"
Космический аппарат Гонец-М - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Запуск с космодрома Плесецк трех спутников связи "Гонец-М", планировавшийся на 24 ноября, отложен на 3 декабря для замены одной из деталей ракеты "Союз-2.1б", сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Предварительно, пуск назначен на 3 декабря", - сказал собеседник агентства.
В "Роскосмосе" не стали комментировать эту информацию.
Это будет второй пуск "Гонцов" на ракете "Союз", первый проведен в сентябре. Ранее тройки спутников "Гонец-М" запускались ракетами "Рокот" с Плесецка. В будущем их будут запускать "Союзами" с космодрома Восточный.
Подготовка к запуску к МКС ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon на космодроме Космического центра им. Дж. Ф. Кеннеди - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 06:23
SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников Starlink
Низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы, в том числе территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. Штатная группировка системы включает 12 спутников - по три аппарата в четырех орбитальных плоскостях.
Как сообщалось, сейчас система "Гонец" развернута в полном составе (12 аппаратов). Два пуска в этом году (состоявшийся и планируемый) в общей сложности еще шести спутников нужны для замены на орбите аппаратов, срок работы которых подходит к концу.
 
РоскосмосПлесецк (космодром)Космос - РИА Наука
 
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