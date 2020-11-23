https://ria.ru/20201123/pusk-1585853765.html

Источник: запуск спутников "Гонец" перенесли на декабрь

Источник: запуск спутников "Гонец" перенесли на декабрь

Запуск с космодрома Плесецк трех спутников связи "Гонец-М", планировавшийся на 24 ноября, отложен на 3 декабря для замены одной из деталей ракеты "Союз-2.1б",... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T10:08

2020-11-23T10:08

2020-11-23T10:18

роскосмос

плесецк (космодром)

космос - риа наука

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Запуск с космодрома Плесецк трех спутников связи "Гонец-М", планировавшийся на 24 ноября, отложен на 3 декабря для замены одной из деталей ракеты "Союз-2.1б", сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.В "Роскосмосе" не стали комментировать эту информацию.Это будет второй пуск "Гонцов" на ракете "Союз", первый проведен в сентябре. Ранее тройки спутников "Гонец-М" запускались ракетами "Рокот" с Плесецка. В будущем их будут запускать "Союзами" с космодрома Восточный.Низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы, в том числе территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. Штатная группировка системы включает 12 спутников - по три аппарата в четырех орбитальных плоскостях.Как сообщалось, сейчас система "Гонец" развернута в полном составе (12 аппаратов). Два пуска в этом году (состоявшийся и планируемый) в общей сложности еще шести спутников нужны для замены на орбите аппаратов, срок работы которых подходит к концу.

https://ria.ru/20201123/sputniki-1585838107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, плесецк (космодром), космос - риа наука