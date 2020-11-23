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В Госдуме предложили отрегулировать деятельность психологов
В Госдуме предложили отрегулировать деятельность психологов
Деятельность психологов в России необходимо отрегулировать законодательно, так как нужно повышать доверие к ним россиян, из-за отсутствия регулирования этого... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T06:05
2020-11-23T06:05
россия
борис менделевич
госдума рф
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общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Деятельность психологов в России необходимо отрегулировать законодательно, так как нужно повышать доверие к ним россиян, из-за отсутствия регулирования этого рынка услуг он перенасыщен большим количеством неквалифицированных кадров, считает член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич.По словам врача, сегодня доверие россиян к психологам остается низким. В первую очередь, причиной этому служит низкая квалификация ряда специалистов, отсутствие единого источника информации об образовании и успехах психолога, а также нерегулируемость рынка."Причины данной ситуации в том, что во-первых, психологическая помощь не относится к медицинской в отличие от психиатрической. Соответственно для профессиональной деятельности психологу нужно всего лишь профобразование. В итоге, рынок перенасыщен достаточно большим количеством неквалифицированных специалистов", - сказал Менделевич.Решением данной проблемы, по его мнению, может стать активная деятельность Ассоциации психологов. "В частности, ее саморегулируемость и возможность аттестации специалистов, мониторинга уровня компетенции по аналогии с деятельностью ассоциаций в развитых странах", - пояснил Менделевич.Он также отметил, что часто люди даже не уточняют образование психолога и, как правило, обращаются к нему по совету близких или знакомых."В этом плане очень важно создание портала или на базе существующих ресурсов разработка подраздела, где любой человек мог бы посмотреть информацию о психологе по аналогии с информационной базой о нотариусах", - считает депутат.
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россия, борис менделевич, госдума рф, москва, общество

В Госдуме предложили отрегулировать деятельность психологов

06:05 23.11.2020
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Деятельность психологов в России необходимо отрегулировать законодательно, так как нужно повышать доверие к ним россиян, из-за отсутствия регулирования этого рынка услуг он перенасыщен большим количеством неквалифицированных кадров, считает член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич.
"Для регулирования всей деятельности необходима нормативная база, которой до сих пор нет. Да, ее разработка ведется, однако до завершения еще далеко. А значит, пока будем ограничиваться полумерами", - сказал Менделевич РИА Новости.
По словам врача, сегодня доверие россиян к психологам остается низким. В первую очередь, причиной этому служит низкая квалификация ряда специалистов, отсутствие единого источника информации об образовании и успехах психолога, а также нерегулируемость рынка.
"Причины данной ситуации в том, что во-первых, психологическая помощь не относится к медицинской в отличие от психиатрической. Соответственно для профессиональной деятельности психологу нужно всего лишь профобразование. В итоге, рынок перенасыщен достаточно большим количеством неквалифицированных специалистов", - сказал Менделевич.
Решением данной проблемы, по его мнению, может стать активная деятельность Ассоциации психологов. "В частности, ее саморегулируемость и возможность аттестации специалистов, мониторинга уровня компетенции по аналогии с деятельностью ассоциаций в развитых странах", - пояснил Менделевич.
Он также отметил, что часто люди даже не уточняют образование психолога и, как правило, обращаются к нему по совету близких или знакомых.
"В этом плане очень важно создание портала или на базе существующих ресурсов разработка подраздела, где любой человек мог бы посмотреть информацию о психологе по аналогии с информационной базой о нотариусах", - считает депутат.
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