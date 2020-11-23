https://ria.ru/20201123/protest-1585919322.html
В Минске силовики преградили дорогу участникам акции протеста
В Минске силовики преградили дорогу участникам акции протеста
Белорусские силовики перекрыли пешеходную часть проспекта в Минске, по которому двигалось несанкционированное шествие "марш пенсионеров", передает корреспондент РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T15:12
2020-11-23T15:12
2020-11-23T15:12
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Белорусские силовики перекрыли пешеходную часть проспекта в Минске, по которому двигалось несанкционированное шествие "марш пенсионеров", передает корреспондент РИА Новости.Люди пенсионного возраста собираются по понедельникам на площади Независимости в центре Минска, откуда начинается их протестный марш по одноименному проспекту. Шествие обычно идет по пешеходной части проспекта через Октябрьскую площадь и площадь Победы до площади Якуба Коласа.Однако в этот раз сотрудники правоохранительных органов преградили дорогу шествию, выстроившись в несколько рядов на пересечении проспекта Независимости с улицей Янки Купалы. На обочине также припаркованы автозак, несколько милицейских микроавтобусов и автобусы с силовиками.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://ria.ru/20201120/belorussiya-1585547377.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире