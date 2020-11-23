https://ria.ru/20201123/protest-1585906295.html
В Минске проходит очередная акция протеста пенсионеров
В Минске проходит очередная акция протеста пенсионеров
Очередная несанкционированная акция протеста белорусских пенсионеров проходит в понедельник в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T14:19
2020-11-23T14:19
2020-11-23T15:18
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Очередная несанкционированная акция протеста белорусских пенсионеров проходит в понедельник в Минске, передает корреспондент РИА Новости.Люди пенсионного возраста традиционно собираются по понедельникам на площади Независимости в центре Минска, откуда начинается их протестный марш по одноименному проспекту. Шествие идет по пешеходной части проспекта через Октябрьскую площадь и площадь Победы до площади Якуба Коласа.В этот раз от площади Независимости визуально стартовали несколько сотен человек с незарегистрированной оппозиционной символикой. Пенсионеры несут бело-красно-белые зонтики, флаги и плакаты с призывами к смене власти в Белоруссии.Меры безопасности в районе площади Независимости усилены, дежурят ряд сотрудников Госавтоинспекции. Общественный транспорт не высаживает граждан на наземных остановках возле площади Независимости. Движение автотранспорта по проспекту Независимости частично закрыто.Сотрудник милиции в мегафон предупреждает собравшихся, что они нарушают закон о массовых мероприятиях и призывает протестующие разойтись, но они не реагируют и скандируют антиправительственные лозунги.По ходу шествия к нему присоединяются новые участники. Протестующих сопровождают несколько милицейских микроавтобусов.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://ria.ru/20201122/sanktsii-1585823185.html
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В Минске проходит протестный "марш пенсионеров"
Белорусские силовики перекрыли пешеходную часть проспекта в Минске, по которому двигалось несанкционированное шествие "марш пенсионеров", передает корреспондент РИА Новости.
Люди пенсионного возраста собираются по понедельникам на площади Независимости в центре Минска, откуда начинается их протестный марш по одноименному проспекту. Шествие обычно идет по пешеходной части проспекта через Октябрьскую площадь и площадь Победы до площади Якуба Коласа.
2020-11-23T14:19
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире