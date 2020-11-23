Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201123/protest-1585906295.html
В Минске проходит очередная акция протеста пенсионеров
В Минске проходит очередная акция протеста пенсионеров
Очередная несанкционированная акция протеста белорусских пенсионеров проходит в понедельник в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T14:19
2020-11-23T15:18
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585921135_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_17d1a6b02bdae1f7502e1f3debdd263e.jpg
МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Очередная несанкционированная акция протеста белорусских пенсионеров проходит в понедельник в Минске, передает корреспондент РИА Новости.Люди пенсионного возраста традиционно собираются по понедельникам на площади Независимости в центре Минска, откуда начинается их протестный марш по одноименному проспекту. Шествие идет по пешеходной части проспекта через Октябрьскую площадь и площадь Победы до площади Якуба Коласа.В этот раз от площади Независимости визуально стартовали несколько сотен человек с незарегистрированной оппозиционной символикой. Пенсионеры несут бело-красно-белые зонтики, флаги и плакаты с призывами к смене власти в Белоруссии.Меры безопасности в районе площади Независимости усилены, дежурят ряд сотрудников Госавтоинспекции. Общественный транспорт не высаживает граждан на наземных остановках возле площади Независимости. Движение автотранспорта по проспекту Независимости частично закрыто.Сотрудник милиции в мегафон предупреждает собравшихся, что они нарушают закон о массовых мероприятиях и призывает протестующие разойтись, но они не реагируют и скандируют антиправительственные лозунги.По ходу шествия к нему присоединяются новые участники. Протестующих сопровождают несколько милицейских микроавтобусов.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://ria.ru/20201122/sanktsii-1585823185.html
https://ria.ru/20201120/belorussiya-1585547377.html
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Минске проходит протестный "марш пенсионеров"
Белорусские силовики перекрыли пешеходную часть проспекта в Минске, по которому двигалось несанкционированное шествие "марш пенсионеров", передает корреспондент РИА Новости. Люди пенсионного возраста собираются по понедельникам на площади Независимости в центре Минска, откуда начинается их протестный марш по одноименному проспекту. Шествие обычно идет по пешеходной части проспекта через Октябрьскую площадь и площадь Победы до площади Якуба Коласа.
2020-11-23T14:19
true
PT0M33S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585921135_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_e2945635bd7511ed17c5dafc024b7892.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске проходит очередная акция протеста пенсионеров

14:19 23.11.2020 (обновлено: 15:18 23.11.2020)
 
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Очередная несанкционированная акция протеста белорусских пенсионеров проходит в понедельник в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Люди пенсионного возраста традиционно собираются по понедельникам на площади Независимости в центре Минска, откуда начинается их протестный марш по одноименному проспекту. Шествие идет по пешеходной части проспекта через Октябрьскую площадь и площадь Победы до площади Якуба Коласа.
Участники форума в Минске с флагами Белоруссии во время выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
22 ноября, 22:00Протесты в Белоруссии
Макей пригрозил ответить на экономические санкции против Белоруссии
В этот раз от площади Независимости визуально стартовали несколько сотен человек с незарегистрированной оппозиционной символикой. Пенсионеры несут бело-красно-белые зонтики, флаги и плакаты с призывами к смене власти в Белоруссии.
Меры безопасности в районе площади Независимости усилены, дежурят ряд сотрудников Госавтоинспекции. Общественный транспорт не высаживает граждан на наземных остановках возле площади Независимости. Движение автотранспорта по проспекту Независимости частично закрыто.
Сотрудник милиции в мегафон предупреждает собравшихся, что они нарушают закон о массовых мероприятиях и призывает протестующие разойтись, но они не реагируют и скандируют антиправительственные лозунги.
Сотрудник правоохранительных органов на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 16:07Протесты в Белоруссии
В Белоруссии задержали администратора нескольких Telegram-каналов
По ходу шествия к нему присоединяются новые участники. Протестующих сопровождают несколько милицейских микроавтобусов.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:55На Сахалине пенсионер трижды за день напал с ножом на женщин
09:53Умерла пострадавшая при хлопке на судостроительном заводе в Благовещенске
09:52Нарушивший границу американский эсминец ушел в нейтральные воды
09:47РБК: самарских налоговиков заподозрили в создании ОПГ по уходу от НДС
09:47В крови сбитого в Башкирии девятилетнего ребенка нашли алкоголь
09:42Алиев заявил, что Баку планировал военную операцию в Агдаме
09:36Американский эсминец нарушил российскую границу
09:36Власти Башкирии сообщили о ЧП на оборонном заводе в Стерлитамаке
09:32Названо неожиданное негативное последствие отказа от мяса
09:31Индия испытала наземную версию ракеты "Брамос"
09:28В Госдуму внесли законопроект об обеспечении устойчивого Рунета
09:26Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру
09:24В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов
09:22Владелец ТЭЦ-3 в Норильске готов к мировой с Росприроднадзором
09:16"Лукойл" спрогнозировал худший сценарий цен на нефть
09:15Турбизнес Индии просит сообщить об открытии страны для зарубежных гостей
09:13В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции
09:10МВД утвердило изменения в водительских удостоверениях и ПТС
09:03В Москве 5601 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:02В Норильске подготовят план восстановления среды в месте разлива топлива
Лента новостейМолния