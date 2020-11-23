https://ria.ru/20201123/propavshie-1585925066.html

В Армении создадут комиссию по вопросам без вести пропавших в Карабахе

В Армении создадут комиссию по вопросам без вести пропавших в Карабахе

Премьер-министр Армении поручил создать комиссию по вопросам без вести пропавших военнослужащих в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил помощник РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T15:38

2020-11-23T15:38

2020-11-23T15:54

никол пашинян

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении поручил создать комиссию по вопросам без вести пропавших военнослужащих в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил помощник главы правительства Наири Саркисян на встрече c родственниками пропавших военных, которые проводят акцию протеста у здания минобороны."Сегодня состоялось совещание у премьер-министра Никола Пашиняна, посвященное этому вопросу. Пашинян принял решение создать во главе с вице-премьером межведомственную комиссию по вопросам без вести пропавших. Комиссия должна очень быстро дать ответ родителям по срокам и социальным гарантиям", - сказал Саркисян. По его словам, премьер также планирует на неделе встретиться с родителями пропавших, он должен составить списки.Глава комитета минобороны Армении по делам пропавших без вести и захваченных лиц Виталий Восканян сообщил, что армянская сторона предоставляет всю информацию о без вести пропавших России и Международному комитету Красного Креста. Он добавил, что недавно были обнаружены тела военнослужащих у села Матагис и города Мартуни.Собравшиеся недовольны затягиванием процесса, обстановка у здания минобороны напряженная.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201119/pashinyan-1585398431.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html

азербайджан

нагорный карабах

армения

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никол пашинян, азербайджан, нагорный карабах, армения, в мире