В Армении создадут комиссию по вопросам без вести пропавших в Карабахе
15:38 23.11.2020 (обновлено: 15:54 23.11.2020)
ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении поручил создать комиссию по вопросам без вести пропавших военнослужащих в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил помощник главы правительства Наири Саркисян на встрече c родственниками пропавших военных, которые проводят акцию протеста у здания минобороны.
"Сегодня состоялось совещание у премьер-министра Никола Пашиняна, посвященное этому вопросу. Пашинян принял решение создать во главе с вице-премьером межведомственную комиссию по вопросам без вести пропавших. Комиссия должна очень быстро дать ответ родителям по срокам и социальным гарантиям", - сказал Саркисян. По его словам, премьер также планирует на неделе встретиться с родителями пропавших, он должен составить списки.
Глава комитета минобороны Армении по делам пропавших без вести и захваченных лиц Виталий Восканян сообщил, что армянская сторона предоставляет всю информацию о без вести пропавших России и Международному комитету Красного Креста. Он добавил, что недавно были обнаружены тела военнослужащих у села Матагис и города Мартуни.
Собравшиеся недовольны затягиванием процесса, обстановка у здания минобороны напряженная.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.