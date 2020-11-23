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Москвичей предупредили о снеге, гололедице и пробках до 7 баллов

Москвичей предупредили о снеге, гололедице и пробках до 7 баллов

Неблагоприятные дорожные условия и пробки до 7 баллов прогнозируются вечером в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T17:41

2020-11-23T17:41

2020-11-23T17:41

москва

общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Неблагоприятные дорожные условия и пробки до 7 баллов прогнозируются вечером в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.Отмечается, что основные затруднения прогнозируются на Рязанском проспекте, Щелковском, Ленинградском и Волоколамском шоссе, на Проспекте Мира, Садовом и ТТК, а также МКАД.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество