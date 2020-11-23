https://ria.ru/20201123/prizer-1585889022.html

SberCloud стал призером ComNews Awards за проект распознавания КТ-снимков

SberCloud стал призером ComNews Awards за проект распознавания КТ-снимков

Компания SberCloud (входит в экосистему "Сбера") совместно с Лабораторией по искусственному интеллекту "Сбера" и медицинским сервисом СберЗдоровье получила... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T13:06

2020-11-23T13:06

2020-11-23T13:06

сбер

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Компания SberCloud (входит в экосистему "Сбера") совместно с Лабораторией по искусственному интеллекту "Сбера" и медицинским сервисом СберЗдоровье получила премию ComNews Awards в номинации "Лучшее цифровое решение в сфере здравоохранения" за проект распознавания снимков компьютерной томографии легких, сообщает компания.Как отмечается в сообщении, с помощью проекта любой человек может загрузить на сайт свой КТ-снимок и получить его расшифровку в течение 5-10 минут. Результат придет на почту и в интерфейс сайта после завершения анализа. Система использует алгоритмы искусственного интеллекта, разработанные в Лаборатории по искусственному интеллекту Сбера, и работает на вычислительных мощностях суперкомпьютера "Кристофари" компании SberCloud."Я считаю, что мы внесли определенную лепту в борьбу с коронавирусом, когда так важно быть осторожным и следовать рекомендациям врачей. Этот проект был специально создан для конечных пользователей, чтобы они получили дополнительную возможность проверить свои легкие и при надобности сразу обратиться к врачу, если имеется такая необходимость. Мы очень рады, что в это непростое время наш суперкомпьютер "Кристофари" приносит реальную пользу людям и облегчает врачам их задачу помогать людям", - привели в компании комментарий генерального директора SberCloud Евгения Колбина.Ежегодная церемония вручения премий ComNews Awards в этом году сфокусирована на лучшие цифровые проекты и решения "против" COVID-19. Премия вручалась по таким номинациям, как "Лучшее комплексное инновационное решение во время пандемии", "Лучшее цифровое решение в сфере здравоохранения", "Лучшее решение в области транспорта, логистики и доставки", "Лучшее цифровое финансовое решение" и другим.

https://ria.ru/20201113/kontent-1584491437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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